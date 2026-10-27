A Tiger Woods le tienen reservado un lugar en El PNC Championship

¿Volverán los Woods a jugar juntos? Tiger y su hijo Charlie en una de sus participaciones en el PNC Championship. (Foto especial)

El retorno de Tiger Woods a la actividad competitiva aún es una incógnita, pero el torneo PNC Championship, exclusivo para padres e hijos de destacados golfistas, aún le tiene reservado un sitio para el evento que se jugará del 19 al 20 de diciembre en el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando, Florida.

Los organizadores del torneo están dispuestos a recibir al equipo Woods, integrado por Tiger de 50 años y a su hijo Charlie de 17, si el ganador de 15 Majors se siente físicamente capaz de competir.

Lo anterior se dio a conocer según una fuente no autorizada, pero familiarizada con los planes del torneo que habló con Golfweek sobre que los organizadores, “reservan un lugar para Woods y su hijo Charlie si decide que puede jugar.”

La posibilidad de que Tiger Woods regrese al PNC no debería sorprender mucho, dado su historial reciente en el evento.

Tiger y su hijo Charlie han competido juntos cinco veces desde su debut en 2020, aunque estuvieron ausentes en el torneo del año pasado.

A pesar de competir regularmente en lo más alto de la clasificación, el equipo Woods sigue buscando su primera victoria en el Campeonato PNC.

La participación de los Woods en 2024 fue de las más reñidas hasta la fecha.

El dúo de los Woods terminó con -28 golpes antes de perder en un playoff contra Bernhard Langer y su hijo Jason.

Charlie hizo historia esa semana al hacer su primer hoyo en uno durante el torneo. A Woods se le vio desviando pelotas durante una reciente clínica en Liberty National. Un regreso en diciembre le daríaotra oportunidad para perseguir ese esquivo título de la PNC.

Hasta el momento solo tres de los 20 equipos han confirmado hasta ahora. Bernhard Langer, Brooks Koepka y el campeón defensor Matt Kuchar están entre los primeros participantes.