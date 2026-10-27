¡Sólo el viejo Sabroso! ‘Checo’ Pérez ‘cascarea’ con estrellas y Elías Ayub previo al GP de México: ¿Quiénes jugaron con el mexicano?

Sólo una personalidad como Sergio ‘Checo’ Pérez podría juntar una gran cantidad de estrellas a su lado, ya sea para hablar o para ‘cascarear’, como sucedió hoy en Plaza Carso, donde el piloto mexicano demostró sus habilidades para el futbol.
‘Checo’ Pérez jugó una ‘cascarita’ al lado de estrellas en Carso
Luego de la clásica conferencia de prensa de Sergio ‘Checo’ Pérez en Carso, el piloto compartió con algunas figuras del deporte sus habilidades deportivas en una ‘cascarita’, la cual forma parte de las celebraciones de cara al Gran Premio de México 2026.
De esta forma, el piloto mexicano tuvo una convivencia con futbolistas y exfutbolistas profesionales, luchadores y personalidades de las redes sociales para jugar la clásica ‘cascarita’ en las instalaciones de Plaza Carso.
¿Quiénes son las celebridades que jugaron con ‘Checo’ Pérez en Carso?
Algunas de las figuras que estuvieron al lado de ‘Checo’ Pérez fueron los jugadores de Cruz Azul, Alan Mozo, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi; también hubo elementos de Pumas, Keylor Navas, Juninho y Adalberto Carrasquilla y leyendas como Jorge Campos, Luis ‘Matador’ Hernández y Óscar ‘Conejo’ Pérez, por lo que pura personalidad estuvo al lado del piloto mexicano.
Hubo un equipo blanco y un equipo negro, de jugaro dos tiempos de 15 minutos y estas fueron las alineaciones:
Equipo blanco
- Itzell Alemán
- Sebastián Vegas
- Adalberto Carrasquilla
- Juan Carlos Núñez
- La Parka
- Jorge Campos
- Félix Fernández
- Alan Mozo
- Analí Zárate
- Mercedes Roa
- Marcelo Flores
- Andrés Gudiño
Equipo negro
- Vianney Alemán
- Juan Pablo Domínguez
- Piovi
- Jana Gutiérrez
- Mr. Iguana
- Luis Hernández
- Joaquín Beltrán
- José María Torre
- Aline Cuevas Zamora
- Óscar ‘Conejo’ Pérez
- Rodolfo Rotondi
- Keylor Navas
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de México?
Por otra parte, el Gran Premio de México se celebrará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en punto de las 14:00 horas, por lo que millones de mexicanos estarán atentos a lo que haga Sergio ‘Checo’ Pérez en la pista.
La carrera se podrá ver en vivo el próximo domingo 1 de noviembre de 2026 a través de la app de F1, Fox Sports, Sky Sports, Izzi, TUDN y Canal 5.