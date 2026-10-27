¡Sólo el viejo Sabroso! ‘Checo’ Pérez ‘cascarea’ con estrellas y Elías Ayub previo al GP de México: ¿Quiénes jugaron con el mexicano?

Sergio 'Checo' Pérez El piloto compartió con algunas figuras del deporte sus habilidades deportivas en una ‘cascarita’. (Alberto Riva Palacio)

Sólo una personalidad como Sergio ‘Checo’ Pérez podría juntar una gran cantidad de estrellas a su lado, ya sea para hablar o para ‘cascarear’, como sucedió hoy en Plaza Carso, donde el piloto mexicano demostró sus habilidades para el futbol.

‘Checo’ Pérez jugó una ‘cascarita’ al lado de estrellas en Carso

Luego de la clásica conferencia de prensa de Sergio ‘Checo’ Pérez en Carso, el piloto compartió con algunas figuras del deporte sus habilidades deportivas en una ‘cascarita’, la cual forma parte de las celebraciones de cara al Gran Premio de México 2026.

De esta forma, el piloto mexicano tuvo una convivencia con futbolistas y exfutbolistas profesionales, luchadores y personalidades de las redes sociales para jugar la clásica ‘cascarita’ en las instalaciones de Plaza Carso.

¿Quiénes son las celebridades que jugaron con ‘Checo’ Pérez en Carso?

Algunas de las figuras que estuvieron al lado de ‘Checo’ Pérez fueron los jugadores de Cruz Azul, Alan Mozo, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi; también hubo elementos de Pumas, Keylor Navas, Juninho y Adalberto Carrasquilla y leyendas como Jorge Campos, Luis ‘Matador’ Hernández y Óscar ‘Conejo’ Pérez, por lo que pura personalidad estuvo al lado del piloto mexicano.

Hubo un equipo blanco y un equipo negro, de jugaro dos tiempos de 15 minutos y estas fueron las alineaciones:

Equipo blanco

Itzell Alemán

Sebastián Vegas

Adalberto Carrasquilla

Juan Carlos Núñez

La Parka

Jorge Campos

Félix Fernández

Alan Mozo

Analí Zárate

Mercedes Roa

Marcelo Flores

Andrés Gudiño

Equipo negro

Vianney Alemán

Juan Pablo Domínguez

Piovi

Jana Gutiérrez

Mr. Iguana

Luis Hernández

Joaquín Beltrán

José María Torre

Aline Cuevas Zamora

Óscar ‘Conejo’ Pérez

Rodolfo Rotondi

Keylor Navas

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de México?

Por otra parte, el Gran Premio de México se celebrará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en punto de las 14:00 horas, por lo que millones de mexicanos estarán atentos a lo que haga Sergio ‘Checo’ Pérez en la pista.

La carrera se podrá ver en vivo el próximo domingo 1 de noviembre de 2026 a través de la app de F1, Fox Sports, Sky Sports, Izzi, TUDN y Canal 5.