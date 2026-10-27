Rumores NFL: Trades que todavía podrían ocurrir previo a la fecha límite de intercambios

Rumores NFL Los equipos todavía tienen la posibilidad de buscar intercambios para esta temporada 2026.

Este lunes 26 de octubre concluyó la séptima fecha de la temporada regular en la NFL. Los Minesota Vikings se mantienen como los únicos invictos, pero la carrera por los campeonatos divisionales comienza a tomar forma y los equipos candidatos quieren reforzarse para seguir compitiendo por llegar a la postemporada. Algunos nombres estelares todavía podrían dar la sorpresa con cambios de equipo.

Garrett Wilson - New York Jets

El equipo neoyorquino se ha estado preparando desde la temporada pasada para enfrentar una reconstrucción importante. En 2025, dejaron ir a Quinnen Williams y Sauce Gardner. Ahora, su receptor principal también podría estar a la venta. Tras un inicio de 2-5, el equipo podría estar buscando más capital de Draft para el futuro y algunos equipos podrían verlo como un refuerzo importante.

Posibles destinos:

Kansas City Chiefs

Baltimore Ravens

Pittsburgh Steelers

Khalil Mack - Los Angeles Chargers

El que alguna vez fuera el jugador defensivo del año de la NFL y tres veces All-Pro ha tenido un años difícil con los ‘Chargers’, que todavía no han ganado ningún partido en la temporada. Con los Chiefs y los Broncos peleando por el campeonato divisional, el equipo podría buscar darle salida a su veterano a un bajo costo de cara al cierre de la ventana de transferencias.

Posibles destinos:

Buffalo Bills

Chicago Bears

San Francisco 49’ers

Jonathan Taylor - Indianapolis Colts

Uno de los corredores estrella de la NFL se encuentra “atrapado” en un equipo con pocas posibilidades de estar en los Playoffs. En el 2023, el egresado de Wisconsin ya había solicitado al equipo ser intercambiado, intención que abandonó luego de recibir una extensión de contrato. Ahora, se reporta que algunos equipos candidatos podrísn buscarlo para ir en busca del Super Bowl. Un trade de estas características exigiría una fuerte compensación de draft para que el número 28 pueda salir de los Colts.

Posibles destinos:

Minnesota Vikings

Seattle Seahawks

Cincinnati Bengals

Maxx Crosby - Las Vegas Raiders

En la temporada baja de este 2026, Crosby fue uno de los nombres más sonados para ser inercambiado, y así fue cuando fue traspasado a los Baltimore Ravens. Sin embargo, el trato se cayó cuando el ala defensiva no pasó los exámenes médicos. Ahora, tras cuatro derrotas consecutivas, el equipo podría reconsiderar la posibilidad de enviar a su defensivo estelar a otro equipo a cambio de futuras selecciones.

Posibles destinos:

San Francisco 49’ers

New England Patriots

Chicago Bears

Dallas Cowboys

Buffalo Bills

Josh Sweat - Arizona Cardinals

Hace unos meses, el Linebacker expresó su deseo de salir del equipo. Con la temporada de los ‘Crads’ actualmente en un récord de 2-5, las posibilidades de Playoffs se ven lejanas y cambiar a su experimentado defensivo podría convertirse en ayuda futura para una posible reconstrucción del equipo.

Posibles destinos:

Dallas Cowboys

Josh Downs - Indianapolis Colts

Aunque no se trata de un receptor estelar, múltiples equipos podrían considerar al jugador ofensivo podría ser un número 2 sólido para reforzar la ofensiva. Aunque no sería un intercambio de alto impacto, reportes indican que algunos equipos están alzando el teléfono para preguntar por él.

Posibles destinos:

Pittsburgh Steelers

Buffalo Bills

Minnesota Vikings

¿Cuándo es la fecha límite para hacer trades esta temporada de NFL?

La fecha límite de cambios (trade deadline) de la NFL para la temporada 2026 es el martes 10 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas ET, de acuerdo con el calendario oficial. Tras esa hora, ningún equipo podrá realizar intercambios de jugadores o selecciones hasta que inicie el nuevo año de la liga el 11 de marzo de 2027. Sin embargo, los equipos aún pueden contratar agentes libres o reclamar jugadores de la lista de waivers