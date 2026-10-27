‘Checo’ Pérez presenta el casco que utilizará para el GP de México

Festejos de la F1 en México. El Show Run de Sergio Pérez por el Paseo de la Reforma iniciará a partir de las 10:00 horas locales de este miércoles 28 de octubre. (@Cadillac_F1)

La cita más esperada por los fans de la Fórmula 1 ha llegado a territorio nacional con el Gran Premio de México a correrse este fin de semana, una vez más, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y como parte de los preparativos Sergio Pérez dio a conocer este martes el casco que utilizará durante la competencia.

Para el tapatío que disfrutará de su carrera número 300 en la Fórmula 1, pese a las complicaciones que tendrá para ser competitivo con su Cadillac, presentó un casco especial que utilizará desde este miércoles en la exhibición que realizará en la Ciudad de México.

La nueva pieza presenta una decoración con toques prehispánicos en color blanco. Junto a los patrocinadores también muestra el número 300 que corresponde a número de arrancadas, el mexicano lo usará desde mañana, cuando tome el Paseros de la Reforma.

Este 2026 significa el retorno de Pérez a las competencias, tras su año sabático después de su salida de la escudería Red Bull en 2024.

“Me mantiene mucho, en mi regreso, no solo se trataba de mí, creció tanto el deporte en México que el compromiso es muy grande con toda la afición que ha crecido en los últimos años. Segundo por mi carrera, como deportista es muy importante para mí cerrar con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la F1 “, dijo el mexicano.

El Show Run de Sergio Pérez por el Paseo de la Reforma iniciará a partir de las 10:00 horas y se extenderá hasta las 12:30 horas aproximadamente.