¿Se decide el campeón de Fórmula 1 este fin de semana? Esto necesita Kimi Antonelli para ganar el título en el GP de Ciudad de México

Kimi Antonelli Posible campeón de la Fórmula 1. (EFE)

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes en la Fórmula 1, podría coronarse campeón de la temporada actual durante el próximo Gran Premio de la Ciudad de México. A sus 20 años de edad, esto lo convertiría en el jugador más joven en ganar.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón en Ciudad de México?

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México. Kimi Antonelli, el joven italiano de 20 años que se encuentra en su segunda temporada, lidera la tabla de corredores y podría convertirse en el campeón de la Fórmula 1 el próximo 1 de noviembre.

Después del circuito de Austin el fin de semana pasado, y a cinco carreras para que concluya la temporada, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris quedaron fuera de la contención por el título, dejando sólo a George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) como competencia para Antonelli. Ambos corredores se encuentran muy por detrás del joven de 20 años, quien lleva una ventaja de 123 puntos sobre Russell y 124 sobre Hamilton.

Para que los resultados cambien, Antonelli tendría que fallar en sumar dos puntos durante las cinco carreras siguientes, y aún así se coronaría como campeón, ya que, suponiendo que Hamilton gana todas las carreras que restan y el piloto de Mercedes no logra acumular puntos, el campeón sería Antonelli por un sólo punto.

El único capaz de alcanzar su puntaje es su compañero de escudería, quien podría llegar a empatar los 365 puntos de Antonelli. Pero incluso si Antonelli no anota un sólo punto en lo que falta de la temporada y Russell ganara todos los premios siguientes, el empate se resolvería a favor de Antonelli por la cantidad de carreras ganadas.

Por lo tanto, ya no se trata de si Antonelli recibirá el título, sino de cuándo y, en base al rendimiento que ha tenido en las últimas carreras, eso podría suceder en la Ciudad de México. Los escenarios para que esto suceda son los siguientes:

Si Antonelli acaba en el noveno puesto o más arriba , será el campeón incluso si Russell gana la carrera. Necesitaría quedar en décimo lugar y que Russell gane para que el campeonato se defina en la próxima fecha.

, será el campeón incluso si Russell gana la carrera. Necesitaría quedar en décimo lugar y que Russell gane para que el campeonato se defina en la próxima fecha. Si Antonelli termina en décimo lugar , será campeón incluso si Hamilton gana la carrera. Necesitaría quedar fuera de la zona de puntos y que Hamilton gane para que el campeonato se defina en la próxima fecha.

, será campeón incluso si Hamilton gana la carrera. Necesitaría quedar fuera de la zona de puntos y que Hamilton gane para que el campeonato se defina en la próxima fecha. Si ni Hamilton ni Russell ganan la carrera, Antonelli no necesita ni siquiera quedar en la zona de puntos para ganar el campeonato.

Además, a raíz del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, existe la posibilidad de que las carreras en Catar (noviembre 29) y Abu Dabi (diciembre 6) sean canceladas. El plan de contingencia en caso de que eso pase sería organizar únicamente una carrera más en Imola. Eso significa que quedarían sólo 75 puntos que los otros jugadores pueden acumular. De ejecutarse dicho plan antes de el Gran Premio de México, Kimi ya sería campeón. Algunos especulan que las autoridades de la Formula 1 esperan a que el joven de 20 años se corone en México para anunciar la cancelación y que así el italiano pueda celebrar su victoria en casa.

Kimi se convertirá en como el campeón más joven de la Fórmula 1, récord que previamente pertenecía a Sebastian Vettel, quien lo consiguió a los 23 años. También sería el primer italiano en lograrlo desde Alberto Ascari en 1952.