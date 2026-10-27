GP de México 2026 Fechas, horarios y presentaciones de pilotos en la CDMX (@f1 / @schecoperez)

El Gran Premio de México 2026 llega a la CDMX y, como parte de las actividades promocionales de la Fórmula 1, habrá en la ciudad distintos eventos para los aficionados. Por otro lado, este año será el regreso de Checo Pérez al GP de México después de ausentarse la temporada pasada; asimismo, estará celebrando sus 300 Grandes Premios en su trayectoria en la máxima categoría.

Exhibición del Cadillac de Checo Pérez

En Plaza Satélite estará exhibida una réplica oficial de monoplaza MAC-26. Esta réplica fue creada por Cadillac para los mexicanos y para festejar el GP de México, así como el regreso de Checo Pérez.

Fecha: Estará disponible hasta el 27 de octubre .

Estará disponible hasta el . Lugar: Plaza satélite

Conferencia Checo-Pérez

Este martes, Checo Pérez ofrecerá una conferencia en la que platicará sobre su regreso al GP de México y cuáles son sus expectativas para este fin de semana. Sus fans podrán ver transmisión a través del Facebook de Escudería Telmex y de Claro Sports.

Fecha: Martes 27 de octubre.

Martes 27 de octubre. Horario : A las 10:00 horas.

: A las 10:00 horas. Lugar: Plaza Carso.

De la Pista a la Cancha

Posterior a su conferencia, se reunirá con figuras del fútbol mexicano en el evento De la Pista a la Cancha, el cual está organizado por la Fundación Telmex-Telcel. Su transmisión será por Claro Sports.

Fecha: Martes 27 de octubre.

Martes 27 de octubre. Horario: A las 11:00 horas.

A las 11:00 horas. Lugar: Plaza Carso.

Showrun de Checo Pérez en Reforma

Como parte de las celebraciones del regreso de Checo Pérez al territorio mexicano, El piloto de la F1 ofrecerá un showrun para que los aficionados puedan verlo sin importar que cuenten con boletos para la carrera de este fin de semana. La exhibición será entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Fecha: Miércoles 28 de octubre.

Miércoles 28 de octubre. Horario: A partir de las 10:00 horas.

A partir de las 10:00 horas. Lugar: Paseo de la Reforma.

Pop-up Lando Norris

Se ha anunciado que se instalará una pop-up de Lando Norris y tendrá el lanzamiento más reciente de LN4 por tiempo limitado, por lo que no te lo puedes perder.

Fecha: Del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre. Lugar: Gallery CDMX

Social Run Williams

En la ciudad se organizará un Social Run por parte de la escudería de Williams F1 Team en colaboración con Commando Studio.

Fecha: Martes 27 de octubre.

Martes 27 de octubre. Horario: A las 6:30 horas.

A las 6:30 horas. Lugar: Commando Studio Prado Norte.

Meet & Greet Nico Hulkenberg

A su vez, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a Nico Hulkenberg. De acuerdo a Innovasport, al realizar una compra mínima de 2,499 pesos, podrás participar por una experiencia exclusiva con Hulkenberg. El registro para este evento es del 20 al 27 de octubre de 2026.