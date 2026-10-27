¿Ahora sí jugarán los Cowboys en México? Esto dijeron Jerry Jones y Dak Prescott tras el triunfo ante Eagles

Dallas Cowboys El equipo texano podría regresar a México el próximo año. (cuartoscuro/NFL)

El dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, dijo que es un posibilidad que pronto regrese el equipo a México. La última vez que se presentaron ante la afición mexicana fue en 2001.

¿Regresarán los Dallas Cowboys a México?

Después de su victoria 38-21 ante los Philadelphia Eagles, en la que los Dallas Cowboys sumaron su tercera victoria de la temporada, Jerry Jones, propietario del equipo, comentó sobre la posibilidad de su equipo regrese a México.

El reportero de ESPN John Sutcliffe le pregunto que, en la escala del 1 al 10, cuál era la probabilidad de que su equipo se vuelva a presentar en el país durante la próxima temporada. En un inicio Jones respondió primero que la probabilidad era 1, para luego reajustar a 10 cuando se aclaró que 10 era lo más probable. También en entrevista con Sutcliffe, el quarterback Dak Prescott dijo que sería muy emocionante jugar en el país.

La NFL dejó de presentarse en México en 2022 a causa de las remodelaciones que se hicieron para la Copa del Mundo 2026. Este año regresa con un partido estelar el próximo 22 de noviembre entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, dos de los equipos con mejor rendimiento esta temporada.

Desde que se anunció el regreso del futbol americano al Estadio Banorte, se especuló que los Dallas Cowboys podrían ser uno de los equipos que vendrían. Esto debido a que es una de las franquicias con más aficionados en México. “Es una gran pregunta. Cuando el estadio esté listo, verás a los Cowboys allá”, dijo Jones en 2025. Sin embargo, se agendó a los Cowboys para disputar su partido internacional en Río de Janeiro el pasado 27 de septiembre contra los Baltimore Ravens.

Los Cowboys se han presentado con anterioridad en territorio mexicano, jugando un total de cuatro partidos, todos de pretemporada. El primero ocurrió durante una era de gloria para los Cowboys, en 1994, cuando jugaron contra los extintos Houston Oilers el 15 de agosto de aquel año en el entonces Estadio Azteca. El juego entre los dos gigantes de Texas atrajo una audiencia récord de 112 mil 376 personas, la cual continúa siendo la mayor asistencia a un partido en la historia de la liga. Aquel partido lo perdieron 6-0.

Tras esa ocasión, el “equipo de América” se ha presentado en dos ocasiones más en el Coloso de Santa Úrsula: una en 1998 contra los New England Patriots (perdieron 21-3) y otra en 2001 contra los Oakland Raiders (ganaron 21-6). También se presentaron en el Estadio Universitario de Monterrey en 1996, en el que perdieron 32-6 contra los Kansas City Chiefs.