Serie Mundial 2026: ¿Cuántas veces se ha remontado un 0-3 en el Clásico de Otoño de la MLB?

Brewers a una victoria de ganar la Serie Mundial Los Tampa Bay Rays sufrieron su tercera derrota en la Serie Mundial 2026 ante Milwaukee Brewers en su propio estadio.

El Clásico de Otoño ha alcanzado el punto más tenso de la contienda con una ventaja 0-3 a favor de los Milwaukee Brewers ante los Tampa Bay Rays, después de asegurar su delantera en el Juego 3 que se llevó a cabo la noche de ayer lunes en St. Petersburg, Florida, casa de los Rays.

A pesar de que el conjunto representante de la Bahía de Tampa buscó su primera victoria de la Serie Mundial 2026 aprovechando el encuentro en terreno local, Brewers se impuso con un impresionante marcador 10-1, lo que podría significar la caída definitiva de los Rays... o la oportunidad perfecta para hacer historia con una remontada milagrosa.

Sin embargo, ¿la hazaña ha sido realizada antes en una Serie Mundial? ¡Te contamos el historia y posibilidades para la edición de este año!

Rays se lleva su tercera derrota en la Serie Mundial 2026 ante los Brewers: ¿existen remontadas de 0-3?

Ayer lunes 26 de octubre, los Milwaukee Brewers vencieron 10-1 a los Tampa Bays Rays en el Juego 3 del Clásico de Otoño 2026, disputado en el escenario del Tropicana Field que se encuentra en St. Petersburg, Florida, y tomaron una ventaja de 3-0 que los deja a una victoria de conquistar su primer título de la MLB.

Con este resultado, los Rays están contra las cuerdas y necesitan una reacción inmediata para mantenerse con vida en la contienda. Sin embargo, ¿es realmente posible...? ¿Algún equipo ha logrado una remontada así de milagrosa en la Serie Mundial? La respuesta directa es: no, a lo largo de la historia de las Grandes Ligas, ninguna franquicia derrotada en los primeros tres juegos del Clásico de Otoño ha logrado ganar los cuatro siguientes para levantar el trofeo.

Sin embargo, el beisbol es uno de los deportes más impredecibles y “nada termina hasta que termina”, por lo que los Tampa Bay Rays podrían hallar inspiración en un suceso protagonizado por los Boston Red Sox en 2004, cuando llevaron a cabo una de las remontadas más memorables de la MLB.

En aquella ocasión, Boston estaba abajo 0-3 ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero ganó cuatro juegos consecutyivos para imponerse 4-3 y avanzar a la Serie Mundial 2004. La hazaña fue todavía más significativa porque los Red Sox se enfrentaban a su máximo rival y estaban a una derrota de ser eliminados, sin embargo, Dave Roberts se robó la segunda base en la novena entrada del Juego 4 y anotó la carrera del empate.

El Juego 4 de la edición 2026 será determinante para definir un campeón o alargar la contienda. Ante este escenario, y tomando en cuenta los registros de la MLB, los Rays no solamente necesitan ganar cuatro encuentros seguidos, sino que también tendrían que conseguir algo que nunca ha sucedido en la historia de la Serie Mundial.

Las barridas más memorables en la Serie Mundial de la MLB en los últimos años

A pesar de que existen series históricas que terminaron con marcadores contundentes, es importante distinguir entre una barrida, una victoria en cuatro o cinco juegos y una remontada real de un 0-3, siendo este último caso uno de los más extraños en toda la historia de la MLB.

Debido a ello, te presentamos algunos de los antecedentes que ayudan a poner en perspectiva el reto de Tampa Bay esta Serie Mundial 2026:

Dodgers 4-1 Yankees (Serie Mundial 2024): Los Ángeles tomó ventaja de 3-0 en los primeros encuentros y, a pesar de que Nueva York ganó el Juego 4 con un esperanzador marcador de 11-4, los Dodgers conquistaron el título con una victoria en el quinto duelo.

Los Ángeles tomó ventaja de 3-0 en los primeros encuentros y, a pesar de que Nueva York ganó el Juego 4 con un esperanzador marcador de 11-4, los Dodgers conquistaron el título con una victoria en el quinto duelo. Giants 4-0 Tigers (Serie Mundial 2012): San Francisco barrió a Detroit y conquistó el campeonato en cuatro juegos.

San Francisco barrió a Detroit y conquistó el campeonato en cuatro juegos. Red Sox 4-0 Rockies (Serie Mundial 2007): Boston también se coronó mediante una barrida, esta vez ante Colorado.

Boston también se coronó mediante una barrida, esta vez ante Colorado. White Sox 4-0 Astros (Serie Mundial 2005): Chicago derrotó a Houston en cuatro encuentros y consiguió su primer título desde 1917.

Chicago derrotó a Houston en cuatro encuentros y consiguió su primer título desde 1917. Red Sox 4-0 Cardinals (Serie Mundial 2004): Después de remontar el 0-3 ante los Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Boston completó una postemporada histórica con una barrida frente a San Luis.

La historia de la MLB deja una lección clara: aunque remontar un 0-3 parace prácticamente imposible, un equipo puede encontrar la manera de prolongar la serie si gana un juego a la vez, avivando la esperanza de realizar una hazaña nunca antes vista.

¿Serán los Tampa Bay Rays capaces de lograrlo esta Serie Mundial? El recuerdo de los Red Sox en 2004 representa una luz de posibilidad, sin embargo, llevarse cuatro victorias consecutivas será una ardua tarea a cumplir... o una inspiración sin precedentes en caso de que lo logren.