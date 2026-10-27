China ‘cancela’ a Mbappé: ¿Qué dijo el jugador del Real Madrid y por qué le quitaron sus patrocinios?

Kylian Mbappé El delantero francés previo a la ceremonia de la gala del Balón de Oro de France Football este pasado lunes 26 de octubre. EFE/EPA/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN/EFE)

Tras perder el Balón de Oro de France Football, Kylian Mbappé enfrenta una nueva polémica. Luego de algunos comentarios que hizo sobre los memes que lo ponen como ‘Dictador’, el delantero francés del Real Madrid emitió una disculpa pública ante la comunidad del país asiático por sus dichos. China tomó la decisión de suspender las transmisiones de LaLiga y anunció la ruptura de todos sus acuerdos comerciales con el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre China?

En una entrevista reciente en el programa francés The Bridge, Mbappé fue preguntado por su meme favorito de sí mismo. Respondió que el que más le hacía reír era “ese en el que usan mi cara en un dictador chino”. y que lo utilizaba mucho con sus amigos. El montaje mostraba su rostro superpuesto sobre la figura de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

En China, las bromas o referencias críticas a Mao se consideran un tabú social y una ofensa a los sentimientos nacionales. El vídeo se viralizó y provocó una oleada de críticas en redes sociales chinas, donde hashtags relacionados con el fin de patrocinios y el boicot al jugador se situaron entre los más comentados.

China ‘canceló’ a Mbappé y suspendió las transmisiones del futbol español

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, señaló que “las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino serán naturalmente enfrentadas con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china”.

China Central Television, a través de su organización matriz China Media Group, suspendió las emisiones de partidos de LaLiga y de encuentros relacionados con Mbappé a partir de la noche del lunes. También retiró anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista, según informó el medio local The Paper citando fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública.

Además, plataformas y cuentas asociadas al jugador en redes chinas (como Weibo y Xiaohongshu/RedNote) sufrieron restricciones, y se eliminó o silenció contenido promocional.

Varias empresas chinas anunciaron de forma casi simultánea el fin de sus acuerdos con el futbolista. Dongpeng Beverage (conocida por su bebida electrolítica Bu Shui La, cuyas botellas y anuncios con la imagen de Mbappé eran habituales en ciudades chinas), el gigante lácteo Mengniu y el fabricante de queso Milkground emitieron comunicados en los que expresaron su “tolerancia cero” o firme oposición a “cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos nacionales” y confirmaron la terminación inmediata de la colaboración.⁠

Mbappé contaba con una fuerte presencia publicitaria en el mercado chino, uno de los más importantes para las estrellas del fútbol mundial. La pérdida de estos patrocinios representa un golpe económico y de imagen significativo en un país donde su popularidad era elevada.