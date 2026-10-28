Antonelli, por la coronación este fin de semana...

F-1 Andrea Kimi Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli nació para romper récords. Desde su llegada a la Fórmula 2 mostró un talento que nos hizo voltear a verlo y poner atención a cada una de sus sesiones. Cuando Toto Wolff lo eligió para ser el sucesor de Lewis Hamilton en Mercedes, en este mismo espacio aplaudí la decisión, pues pocas veces aparece un talento como el del italiano.

Han pasado dos años desde que fue anunciado como compañero de George Russell y, en este lapso, se ha encargado de imponer algunos de los récords más emblemáticos de la Fórmula 1: el dueño de la pole position más joven (China 2026, con 19 años); el piloto más joven en liderar una vuelta (Japón 2025, con 18 años); el más joven en marcar una vuelta rápida (Japón 2025); el más joven en liderar el Campeonato Mundial (Japón 2026, con 19 años); el ganador más joven en Mónaco (2026, con 19 años); el primer piloto en conseguir sus cuatro primeras victorias de manera consecutiva (China, Japón, Miami y Canadá 2026); además de una larga lista de éxitos que incluyen su Grand Slam en Mónaco y sumar puntos en sus tres primeros Grandes Premios...

BANDERA VERDE… Todas esas marcas, de enorme relevancia, podrían pasar a un segundo plano este domingo, pues el piloto de Mercedes tiene una gran oportunidad de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, durante el Gran Premio de la Ciudad de México.

El italiano suma 365 puntos, por los 242 de George Russell y los 241 de Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari), los únicos rivales con opciones matemáticas de disputarle el título cuando restan cinco Grandes Premios (125 puntos en juego). Kimi se coronaría si, al recibir la bandera a cuadros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, conserva al menos 100 puntos de ventaja. Con ese colchón, no importaría que uno de sus rivales ganara todas las carreras restantes, pues al final de la temporada, tras Abu Dabi, empatarían en puntos; sin embargo, con nueve victorias en su cuenta, el desempate favorecería al joven piloto de Mercedes...

ENTRADA A PITS… En términos prácticos, si George Russell o Lewis Hamilton no ganan en México, la corona sería para Antonelli. Existen muchas otras combinaciones: por ejemplo, aunque alguno de ellos se lleve el triunfo, si Kimi termina en octavo lugar o mejor, obtendría los puntos necesarios para escribir una página histórica.

Es casi un hecho que Antonelli saldrá de México con el campeonato, y si no fuera así, por esos benditos azares del destino, el título podría definirse en Brasil. Hay que decirlo: esta corona sería el justo premio a una campaña gestionada de forma estratégica por Kimi y Toto Wolff. El equipo Mercedes aprovechó su ventaja técnica al inicio de la temporada y también las deficiencias de sus rivales. Así es el deporte, así es el automovilismo...

SALIDA DE PITS… Pero antes del inicio oficial del Gran Premio de la Ciudad de México, con la Práctica Libre 1 del viernes, hoy veremos a Sergio Pérez ofrecer una exhibición en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Será la primera vez que la afición mexicana vea correr al tapatío en casa con los colores de Cadillac. Se espera que Checo realice tres pasadas, de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia. El evento comenzará a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 13:30 horas. Ayer estuvimos con Checo en su ya tradicional conferencia previa al Gran Premio. Mostró el casco con el que competirá este fin de semana, en color blanco con detalles grises, en conmemoración de sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y, como dictan los cánones, se mostró emocionado y feliz de estar en casa...

BANDERA A CUADROS… Llamó la atención que, a diferencia de los últimos 15 años, la afición reunida en la explanada de Plaza Carso fuera tan reducida.

Como si la emoción por ver a Checo Pérez se hubiera apagado de un año para otro. Tal vez la sobreexposición de la imagen del piloto mexicano en anuncios, espectaculares y campañas publicitarias, promocionando desde café hasta colchones, sea una de las causas del menor interés. Un tema para los sociólogos. En fin, estamos en semana de Gran Premio y en La Crónica de Hoy estaremos desde el paddock llevando lo más importante...

Así las cosas, sobre ruedas…