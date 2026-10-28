Checo Pérez renueva con Cadillac hasta 2029: el piloto mexicano revela que seguirá en la F1

Sergio Pérez Fanáticas y fanáticos expresan su apoyo a Sergio “Checo” Pérez, piloto de la escudería Cadillac de la F1, durante su conferencia de prensa en las inmediaciones del Teatro Telcel de cara a su participación el próximo domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Formula 1. Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

Sergio Pérez y Cadillac anunciaron este miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México que extenderán su relación laboral por tres temporadas más. ‘Checo’ y la escudería estadounidense lograron un acuerdo que lo mantendrá tras el volante en la Fórmula 1 los siguientes tres años. La noticia llega a unos días de que originario de Guadalajara dispute su Gran Premio número 300 de su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país.

¿Qué se sabe del nuevo contrato de Checo Pérez con Cadillac?

De acuerdo con la información publicada por la Fórmula 1 y las declaraciones del equipo, el nuevo acuerdo permitirá que Pérez continúe con Cadillac durante las próximas tres temporadas, con permanencia garantizada hasta 2029 como mínimo. No se dieron a conocer detalles económicos del contrato ni cláusulas específicas sobre su duración posterior a ese año.

El anuncio se produjo después de que el mexicano expresara públicamente su interés en continuar varios años más en la categoría. En una conferencia de prensa previa al Gran Premio de México, el martes 27 de octubre, Pérez había señalado que quería seguir contribuyendo al crecimiento de Cadillac y que consideraba necesario disponer de más tiempo para alcanzar los objetivos del proyecto.

“Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia”, expresó Pérez al referirse a la renovación. El piloto también agradeció a los responsables de la escudería, a General Motors, a TWG Motorsports y a los integrantes del equipo por la confianza depositada en él.

Checo Pérez llegará a los 300 Grandes Premios en México

La renovación coincide con uno de los momentos más representativos de la trayectoria deportiva del piloto mexicano: su participación número 300 en un Gran Premio de Fórmula 1, que tendrá lugar durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Según los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México, Pérez se convertirá en el séptimo piloto en alcanzar esta cifra, después de Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton.

La cifra de 300 carreras también tiene un significado especial por el escenario en el que la alcanzará. Pérez disputará este hito ante la afición de su país, donde el regreso de la Fórmula 1 en 2015 contribuyó a incrementar el interés por el automovilismo. El piloto ha señalado que el podio conseguido en México es uno de los momentos más especiales de su carrera.