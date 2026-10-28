Cristiano Ronaldo se lleva el BOAT La temporada 2008 de ‘CR7’ es votada como la mejor de la historia (Redes Sociales)

Cristiano Ronaldo ha sido coronado como el ganador oficial del primer premio B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), resultado de las votaciones de miles de aficionados a nivel global.

La iniciativa impulsada por France Football creó este nuevo galardón con la finalidad de que el público pudiera elegir quién ha sido el mejor ganador del Balón de Oro de todos los tiempos, distinción que en esta primera edición fue otorgada concretamente al Cristiano Ronaldo de la temporada 2008.

¿Cómo ganó Cristiano Ronaldo el premio B.O.A.T.?

El jugador portugués se impuso con la histórica versión de su juego en 2008, año en el que formaba parte en el Manchester United. Con este reconocimiento, Ronaldo superó en las votaciones a la versión de Lionel Messi del año 2012, la cual quedó ubicada en el segundo lugar.

El premio B.O.A.T. se introdujo con el objetivo de determinar qué temporada ganadora del Balón de Oro destaca por encima de todas las demás en la historia de este deporte.

Cristiano Ronaldo se quedó con la máxima distinción gracias a la sensacional campaña que firmó en 2008, lo que le valió el primer puesto en la preferencia de los fanáticos por encima de su rival deportivo.

¿Cómo se realizó la votación para el galardón?

A diferencia del Balón de Oro tradicional, donde la votación está a cargo de un jurado de periodistas internacionales, el premio B.O.A.T. dejó el poder de la elección completamente en manos de los aficionados.

Para ello, France Football habilitó una votación de forma digital que permitió a miles de usuarios emitir su postura sobre cuál versión de las leyendas del fútbol merecía el título al mejor de todos los tiempos.

Cabe destacar que en la lista solo figuraban futbolistas que hubieran conquistado al menos un Balón de Oro a lo largo de sus trayectorias. Este prestigioso grupo incluía a figuras como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Franz Beckenbauer, junto con el ícono del Real Madrid Alfredo Di Stéfano y la leyenda brasileña Ronaldo Nazário.

¿Cuáles fueron los requisitos para que los fans pudieran votar?

La elección de la versión favorita de los aficionados contó con un formato particular por la organización para canalizar el apoyo del público.

Para poder emitir el voto, los usuarios debían abonar una pequeña cuota de un euro. Como incentivo adicional a la participación, los organizadores de France Football incluyeron a todos los votantes en un sorteo especial que otorgará dos entradas para la ceremonia oficial del Balón de Oro 2027.