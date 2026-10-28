Crown Jewel 2026 cambia de sede WWE confirma que su próximo evento estelar será en una nueva arena de Arabia Saudita (WWE)

El evento que está programado para el próximo 7 de noviembre, el Crown Jewel 2026, ha cambiado de sede después de presiones por los ataques en Arabia Saudita. Hasta el momento, la WWE no se ha pronunciado; la noticia del cambio de sede fue dada por Riyadh Season mediante sus redes sociales.

Crown Jewel 2026 cambia de sede. ¿Qué pasará con el evento?

Esta mañana el recinto ha confirmado que el Crown Jewel 2026 ya no se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Season y que se reembolsará la totalidad de las entradas vendidas. También se anunció que dentro de las próximas 48 horas se volverán a vender los boletos para la nueva sede.

En recientes días hubo preocupaciones por parte de los aficionados que asistirían al evento en Arabia Saudita. Algunos fans opinaban que el evento sería cancelado y otros consideraban que se debería cambiar de sede o ser pospuesto por la seguridad de todas las personas que estarían en el Estadio Riyadh Season.

¿Por qué el Crown Jewel 2026 cambia de sede?

La noticia del cambio de sede se da en medio de los ataques en Arabia Saudita, donde los conflictos regionales han escalado entre los saudíes y los hutíes, quienes están siendo apoyados por Irán.

Uno de los ataques más recientes ha sido el atentado en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, el cual dejó varios muertos. El aeropuerto se encuentra en la capital, Riad, en la que se llevaría a cabo el WWE Crown Jewel 2026.

Los ataques han escalado a tal punto que la embajada de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos “extremar vigilancia”, mientras que el gobierno estadounidense ha ordenado la salida de Arabia Saudita de los empleados (y sus familiares) del gobierno de Estados Unidos que no desempeñen funciones de emergencia.

¿Cuál será la nueva sede del Crown Jewel 2026?

Por el momento no se ha anunciado cuál será la nueva sede del WWE Crown Season 2026; sin embargo, distintos rumores apuntan a que los organizadores habrían movido el evento a otro lugar de Riad.

Mientras tanto, la función de lucha libre sigue programada para el próximo sábado 7 de noviembre y se tiene planeado que las entradas para la nueva sede se vendan dentro de 48 horas, por lo que el anuncio de la nueva sede será pronto.