Showrun de Sergio “Checo” Pérez: 300 vueltas por México

Showrun de Cadillac Sergio "Checo" Pérez utilizó Paseo de la Reforma como pista ante cientos de fanáticos. (La Crónica de Hoy)

Pocas son las estrellas del deporte que México ha tenido como lo es Sergio Pérez. Seas o no fiel seguidor de la Fórmula 1 o el automovilismo, casi todo México ha escuchado de Checo Pérez. Hablar de sus carreras es casi como decir “hay pelea de Canelo este fin” (que de hecho la hay), y hasta recuerdo un viejo anuncio de Telcel en que se ve a ambos atletas intercambiar uniformes, cuando ambos apenas comenzaban sus carreras.

Pérez ha progresado mucho desde aquel entonces, y hoy en día el piloto se ha ganado varios apodos: “El ministro mexicano de defensa”, “El viejo sabroso” o, simplemente, “Checo”. Su imagen está en todos lados, de publicidad a memes.

A través de sus altos y bajos, la afición mexicana siempre ha reservado un lugar en sus corazones para Sergio Pérez. Lleva 15 temporadas dándonos esperanza de ver a un mexicano ganar la Fórmula 1 y fue un factor esencial en que el Gran Premio que celebramos este fin de semana regresara al calendario y se convirtiera en uno de los más imperdibles de todo el calendario.

Desde 1963, cuando Jim Clark dominaba el circuito mexicano (aunque aquel entonces la pista era Autódromo Magdalena Mixhuca), la afición del automovilismo ha convertido el Autódromo Hermanos Rodríguez en una fiesta. Este año en particular, la carrera es muy esperada por dos motivos: el campeón de este año se podría definir en ella y es la carrera número 300 de Sergio Pérez.

Para celebrar este logro del piloto mexicano y en preparación para que el “Gran Circo” llegue a la Ciudad de México el fin de semana que corre del 30 al 1 de noviembre, el equipo de Cadillac preparó un Showrun en la calle más memorable de la Ciudad de México: Paseo de la Reforma, entre las glorietas de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La última vez que se presentó Checo en esta icónica vialidad fue en 2021, poco después de unirse a Red Bull.

El evento era gratuito y se le dio cita a todos a las 10:00. Por supuesto, desde las primeras horas de la madrugada ya había gente tomando su lugar para ver. La expectativa estaba por los cielos y era de esperarse. Para muchos, esta es la única manera en que verán una monoplaza tan cerca esta semana. El Gran Premio de Ciudad de México continúa siendo uno de los más caros del calendario, por lo que un evento como este pone el deporte más cerca de los fanáticos. No hay nada como escuchar el ruido del motor y oler la llanta quemada en persona. Como dijeron los presentadores, uno de ellos el legendario piloto mexicano Memo Rojas, el punto no era conservar los neumáticos o evitar el patinaje del auto. Todo lo contrario, aquí el objetivo era quemar las llantas haciendo donas y darle a los fanáticos un espectáculo memorable. El show no decepcionó, aunque uno quisiera que durara mucho más tiempo.

Showrun de Cadillac Checo Pérez derrapó e hizo donas durante su espectáculo.

Con una monoplaza de Fórmula 2 equipada con neumáticos de lluvia, Checo corrió tres stints en las dos glorietas. En su segunda vuelta, bajó en el Ángel para firmar la mercancía de los espectadores. Un niño muy emocionado saltó a la pista y Checo se tomó fotos con él antes de que amablemente lo escoltaran fuera y se les recordara a todos no hacer eso. Más allá de esto, todo se llevó como lo planeó el equipo y el evento terminó con una vuelta de despedida para Pérez en un Cadillac convertible. Valtteri Bottas también hizo una aparición. Habló de las dificultades de adaptarse a las regulaciones de este año. Dijo estar seguro de que el próximo año cambiarán de nuevo, y dijo añorar los motores V8.

Aunque Cadillac no ha podido acumular puntos en su primera temporada como equipo de Fórmula 1, una parte de su estrategia ha rendido frutos y este evento fue una muestra clara de ello. Desde que se anunciaron los pilotos, algo quedó claro para muchos aficionados del deporte. Un equipo nuevo buscaba corredores experimentados que dar apuntes informados sobre qué le faltaba a los autos. Para esto consiguió a dos que formaron parte de equipos con múltiples campeonatos: Pérez y Bottas. Con los pilotos llegaron los fanáticos.

Así lo expresó el propio director técnico, Marcin Budkowski, quien habló en español a la audiencia. “Aún no tenemos el mejor coche, pero tenemos los mejores fans”, expresó.

Sobre construir un equipo de cero, el director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, admitió durante una entrevista en el showrun la dificultad de sacar un equipo adelante, pero aseguró estar en manos de los corredores correctos. Comentó que es difícil comenzar “de una página en blanco, un arranque de cero. Pero no es nada que con lo que pilotos como Checo Pérez y Valtteri Bottas no puedan. Su experiencia ayuda a empujar este equipo”.

Showrun de Cadillac Checo corre su carrera número 300 este fin de semana. (La Crónica de Hoy)

Cadillac llegó a la Fórmula 1 con el prestigio ganado, al ser una de las marcas más reconocibles del planeta, con sede en uno de los países más ricos. Pero el hecho es que el resto de la parrilla reconstruyó, mientras que Cadillac llegó a un deporte desde cero. Incluso con las nuevas regulaciones, las cuales le han dado un dolor de cabeza tanto a equipos como a conductores, no han sido suficientes para nivelar.

Por lo tanto, es muy temprano para dar un veredicto sobre la apuesta de Cadillac. Sí, sus dos corredores están al fondo de la tabla de corredores. Sí, han tenido que abandonar más de una decena de carreras. Pero la esperanza de que todo cambie continúa y el equipo trabaja en que sea así.

En cuanto a Checo, no hay señales de que vaya a detenerse. Mientras empezaba el evento, se confirmó que el jugador regresará a Cadillac no sólo el próximo año, sino hasta 2029. Pérez ya se acerca a los tres pilotos que más premios han disputado en la historia del deporte. Claramente, el tapatío se pone detrás del volante por una genuina pasión por el deporte, y cree tener algunas sorpresas guardadas antes de su retiro.

Si descontamos sus podios, su icónica victoria en Mónaco, su tercer lugar en 2022 y segundo en 2023… si quitamos todos los logros de Checo, pues, aún así nos queda el más grande: ser una inspiración para millones de mexicanos y una muestra de que el automovilismo tiene permanencia en México.