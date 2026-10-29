Campeonato de los Estados Unidos

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Saint Louis, 22 de octubre de 2026. Wesley So llegó a la última ronda con un punto de ventaja y le bastaba con tablas para asegurar el título. Perdió con Sam Sevian, y Fabiano Caruana, que ganó a Awonder Liang en una partida que debía ganar, lo alcanzó con 7 puntos sobre 11. Al día siguiente, So se sentó a jugar el desempate sin haber dormido más de dos o tres horas, y lo ganó 1½–½. Es su cuarto campeonato de Estados Unidos y el primero desde 2021.

El torneo había tenido un guion curioso. En la quinta ronda, Andy Woodward venció a Caruana y puso fin a una racha de 54 partidas sin perder en campeonatos nacionales. La derrota de So ante Sevian cortó la suya, de 48. Los dos grandes favoritos acabaron, por tanto, con la invulnerabilidad rota y en el mismo punto de partida. Caruana aspiraba a igualar el récord de cinco títulos consecutivos de Samuel Reshevsky.

EL 90 % DEL TIEMPO

Tras el desempate, Caruana no ocultó su desconcierto. Reconoció que jugó sin calcular, “obviamente una locura”, y admitió haber perdido unos 110 puntos Elo en rápidas en un año.”

So, por su parte, cuando le preguntaron en qué había empleado la noche tras su derrota, contestó que en compadecerse de sí mismo “el 90 % del tiempo”. Reconoció que ambos habían llegado exhaustos, tras la Olimpiada de Uzbekistán: “Veía diez peones negros”, dijo. Elogió a Sevian (“tuvo un torneo muy duro”) y fue severo consigo mismo: “No creo que merecí ganar este año, pero lo acepto, claro”. Cierra un año notable: segundo en Noruega, ganador de la Sinquefield Cup y ahora campeón nacional, ha pasado del puesto 11 al 6 del ranking mundial.

SEVIAN – SO

DEFENSA NIMZOINDIA

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.g3 c5 5.Cf3 (La partida se convirtió en una Apertura Inglesa)

5...Cc6 6.Ag2 Ce4 7.Ad2 Cxd2 8.Dxd2 cxd4 9.Cxd4 Cxd4 10.Dxd4 Df6 11.De3 Tb8 12.0–0 Axc3 13.bxc3 b6 14.Tfd1 Ab7 15.Td6 Axg2 16.Rxg2 Tc8 17.Tad1 Tc7 18.T1d4 h5 19.Dd3 De7 20.h4 0–0!? (Tras una partida muy correcta por ambas partes, So pasa por alto la curiosa maniobra Dd8-c8-b7 y mantiene el equilibrio

21.Txd7 Txd7!? 22.Txd7 Da3 23.c5 Dxc5 24.Txa7

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24...b5? (El error decisivo. Las blancas disponen de varios planes después de la sólida 24...g6, pero los motores no encuentran una ventaja decisiva. Por ejemplo, 25.Dd4 Tc8 26.Df6 Tf8 27.Df3 b5 28.Ta5 Dc4)

25.Ta5 Tc8 26.f3 Dc4 27.Dxc4 Txc4 28.Txb5 Txc3 29.a4 Ta3 30.a5 f5 31.Rf2 Rf7 32.Re1 Ta2 33.Rd1 Re7 34.Rc1 Txe2 35.Rb1 Te1+ 36.Rb2 Te2+ 37.Rb1 Te1+ 38.Rb2 Te2+ 39.Rb3 Te1 40.Rb4 Ta1 41.Rc5 e5 42.Rb6 Rd6 43.f4 e4 44.Txf5 e3 45.Te5 Tb1+ 46.Ra6 Tb3 47.Txh5 e2 48.Te5 Txg3 49.Txe2 Tg4 50.Tf2 Txh4 51.Rb6 Th1 52.Td2+ Re6 53.Tb2 Th8 54.Tb5 Tf8 55.f5+ Rd6 56.a6 Tb8+ 57.Ra5 Tf8 58.Rb6 Tb8+ 59.Ra5 Tf8 60.f6 gxf6 61.a7 Rc7 62.Ra6 Ta8 63.Tc5+ Rd6 64.Tf5 Tf8 65.Rb7 Tf7+ 66.Rb6 Tf8 67.Ta5 1–0