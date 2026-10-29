¿Quién era Julieta Gallego? La atleta española fallecida en el accidente de trenes en Toledo

Julieta Gallego La Federación de Atletismo Española confirmó que la deportista española se encuentra dentro de las víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo.

Han pasado poco más de 24 horas desde que un impacto entre dos trenes de alta velocidad terminó en tragedia en España. Hasta el momento, se han confirmado ya 69 personas fallecidas, mientras otras decenas se encuentran hospitalizadas y heridas. Ahora, este jueves 29 de octubre, se confirmó que una de las personas que perdió la vida durante estos hechos fue Julieta Gallego, atleta española de 24 años.

Atletismo español confirma la muerte de Julieta Gallego

La muerte de Julieta Gallego, una joven promesa del atletismo español, conmocionó este jueves 29 de octubre a la comunidad deportiva de España, luego de que se confirmó que se encontraba entre las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club. Descansa en paz. 🖤 — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

La noticia fue confirmada por la Real Federación Española de Atletismo y por su propio equipo, que difundieron mensajes de condolencias para sus familiares, amigos y compañeros. Gallego había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y, aunque residía en Alemania, mantenía su vínculo con el atletismo español y participaba en competencias nacionales.

¿Quién era Julieta Gallego?

La deportista, de 24 años, era especialista en salto de longitud y formaba parte de la Agrupación Deportiva Sprint, un club madrileño en el que desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva.

Gallego trabajó principalmente el salto de longitud. También participaba en pruebas de velocidad, particularmente en los 60 metros, una competencia que se disputa habitualmente en pista cubierta.

Uno de los resultados más destacados de su carrera fue su participación en el Campeonato de España sub-23 de atletismo en pista cubierta de 2023, celebrado en Antequera, Málaga. En esa competencia, Gallego registró una marca personal de 5.90 metros en salto de longitud, un resultado que la colocó entre las atletas destacadas de su categoría.

La deportista también participó habitualmente en los Campeonatos de España por clubes, representando al AD Sprint. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el atletismo nacional, donde formaba parte del grupo de saltos de la agrupación madrileña.

Aunque todavía se encontraba en una etapa de desarrollo deportivo, Gallego era considerada una de las integrantes destacadas de su equipo, con participación en distintas competencias nacionales de atletismo.