Jugadores de Chivas protagonizan pasarela de disfraces en Verde Valle

Como parte de los festejos de Halloween, Club Deportivo Guadalajara, organizó un día espacial para sus jugadores en Verde Valle para presumir sus disfraces.
Aquí te explicamos quiénes eran los jugadores y de qué iban disfrazados los jugadores de Chivas.
En la portería...
Raúl ‘Tala’ Rangel disfrazado de un conejo malo ensangrentado.
Y Sebastián Liceaga de Pimp, junto a Leonel Calderón de muñeco diabólico Chucky.
En la defensa...
José Castillo como faraón del Antiguo Egipto.
Diego Campillo como el icónico Chavo del Ocho.
De Viernes 13 a Verde Valles, Miguel Tapias llegó del psicópata Jason Voorhees.
En un patín llegó Luis Rey vestido de Billy.
Desde el Área 51 escapó un científico alienígena, Bryan ‘Cotorro’ González.
Y como payaso asesino, Miguel Gómez, portó un traje y máscara banca y negra.
Mientras que en el medio campo...
Del cuadrilátero al campo, Omar Govea representa al luchar mexicano Místico.
Luis Romo arribó al desfile de disfraces de Verde Valle con el uniforme de los Cañeros de Los Mochis, equipo de beisbol mexicano.
Efraín Álvarez apareció de Calamardo guapo.
Brian Gutiérrez, o más bien Willy Wonka, se escapó de la fábrica de chocolates, para llegar al campo de futbol en Guadalajara.
La porrista Hugo Camberos llegó con su gran cabellera y pompones azules.
Kevin Castañeda vistió como uno de los monstros clásicos Frankenstein.
Daniel Aguirre robó el supertraje de Frozono de Los Increíbles.
Beetlejuice, Beetlejuice y apareció Fernando ‘Oso’ González.
La muerte, representado por Santiago Sandoval, llegó a Guadalajara.
Parece que ‘Cotorro’ no fue el único que espacapó del Área 52, y Jordan Carrillo se unió a él como extraterrestre malvado.
“Tú también flotarás”, Richard Ledezma, portó el traje de Pennywise, de la novela de Stephen King.
Finalmente en la delantera...
Arriba de un ladrón apareció Ángel Sepúlveda.
“Pase usted”, Ricardo Marín como el profesor Jirafales llegó a tomar una tacita de té.
Jonathan Pérez de manera sencilla apareció como un vampiro.
Y como último personaje del El Chavo en Verde Valle, Roberto ‘Piojo’ Alvarado apareció caracterizado como La Chilindrina.