Jugadores de Chivas protagonizan pasarela de disfraces en Verde Valle (@Chivas)

Como parte de los festejos de Halloween, Club Deportivo Guadalajara, organizó un día espacial para sus jugadores en Verde Valle para presumir sus disfraces.

Aquí te explicamos quiénes eran los jugadores y de qué iban disfrazados los jugadores de Chivas.

En la portería...

Raúl ‘Tala’ Rangel disfrazado de un conejo malo ensangrentado.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Raúl 'Tala' Rangel (@Chivas)

Y Sebastián Liceaga de Pimp, junto a Leonel Calderón de muñeco diabólico Chucky.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Leonel Calderón y Sebastian Liceaga (@Chivas)

En la defensa...

José Castillo como faraón del Antiguo Egipto.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara José Castillo (@Chivas)

Diego Campillo como el icónico Chavo del Ocho.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Diego Campillo (@Chivas)

De Viernes 13 a Verde Valles, Miguel Tapias llegó del psicópata Jason Voorhees.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Miguel Tapias (@Chivas)

En un patín llegó Luis Rey vestido de Billy.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Luis Rey (@Chivas)

Desde el Área 51 escapó un científico alienígena, Bryan ‘Cotorro’ González.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara (@Chivas)

Y como payaso asesino, Miguel Gómez, portó un traje y máscara banca y negra.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Miguel Gómez (@Chivas)

Mientras que en el medio campo...

Del cuadrilátero al campo, Omar Govea representa al luchar mexicano Místico.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Omar Govea (@Chivas)

Luis Romo arribó al desfile de disfraces de Verde Valle con el uniforme de los Cañeros de Los Mochis, equipo de beisbol mexicano.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Luis Romo (@Chivas)

Efraín Álvarez apareció de Calamardo guapo.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Efraín Álvarez (@Chivas)

Brian Gutiérrez, o más bien Willy Wonka, se escapó de la fábrica de chocolates, para llegar al campo de futbol en Guadalajara.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Brian Gutiérrez (@Chivas)

La porrista Hugo Camberos llegó con su gran cabellera y pompones azules.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Hugo Camberos (@Chivas)

Kevin Castañeda vistió como uno de los monstros clásicos Frankenstein.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Kevin Castañeda (@Chivas)

Daniel Aguirre robó el supertraje de Frozono de Los Increíbles.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Daniel Aguirre (@Chivas)

Beetlejuice, Beetlejuice y apareció Fernando ‘Oso’ González.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Rubén 'Oso' González (@Chivas)

La muerte, representado por Santiago Sandoval, llegó a Guadalajara.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Santiago Sandoval (@Chivas)

Parece que ‘Cotorro’ no fue el único que espacapó del Área 52, y Jordan Carrillo se unió a él como extraterrestre malvado.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Jordan Carillo (@Chivas)

“Tú también flotarás”, Richard Ledezma, portó el traje de Pennywise, de la novela de Stephen King.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Richy Ledezma (@Chivas)

Finalmente en la delantera...

Arriba de un ladrón apareció Ángel Sepúlveda.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Angel Sepúlveda (@Chivas)

“Pase usted”, Ricardo Marín como el profesor Jirafales llegó a tomar una tacita de té.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Ricardo Marín (@Chivas)

Jonathan Pérez de manera sencilla apareció como un vampiro.

Disfraces del Club Deportivo Guadalajara Jonathan Pérez (@Chivas)

Y como último personaje del El Chavo en Verde Valle, Roberto ‘Piojo’ Alvarado apareció caracterizado como La Chilindrina.