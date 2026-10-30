Álvaro Ortiz sigue firme en el VidantaWorld Mexico Open

Torneo del PGA Tour en Vidanta. El mexicano Álvaro Ortiz se mantiene entre los mejores jugadoras a la mitad del torneo en el Vidanta World Mexico Open. (Cortesia de VidantaWorld)

Álvaro Ortiz quedó como el único mexicano sobreviviente en el VidantaWorld Mexico Open del PGA Tour que se juega en Vidanta Vallarta, luego de un segundo recorrido de 68 y un acumulado de 133 golpes (-9) con los que comparte el undécimo sitio de la clasificación.

El tapatío, quien la próxima temporada será jugador del PGA Tour, se localiza a cinco golpes de distancia de Andrew Novak, el estadounidense brilló con recorrido de 61 golpes para encaramarse en solitario al primer sitio de la tabla.

Álvaro, quien inició su segundo recorrido por el hoyo 10, terminó en par de campo la primera mitad, cometió un doble bogey en el hoyo 18 que le restó sus dos birdies anteriores. En la segunda parte embocó cuatro birdies y un bogey para terminar con tres golpes bajo par la jornada.

“Creo que jugué muy bien de principio a fin, muy parecido al primer día. Le pegué muy bien y fui muy sólido de tee a green. El único tiro que puedo decir que fallé fue el del 18 y, más que un mal swing, creo que no fue una planeación tan correcta; así pasa, hay errores, pero la verdad creo que lo hice muy bien después de eso”, dijo Ortiz, quien recuperó el terreno perdido con birdies en los hoyos 1, 3, 5 y 6 de su segunda vuelta del día.

Para su tercer recorrido en sábado, Ortiz se prometió: “Daré mi mejor esfuerzo, disfrutarlo. Poder jugar en frente de mi gente, con mis seres queridos, es un regalo para mí. Sé que me voy a entregar, que voy a dar mi mejor esfuerzo y pues a ver qué pasa. Al final de cuentas se me acomoda el campo. Creo que estoy jugando muy bien y, como lo digo, voy a dar mi mejor esfuerzo y esperemos que pase algo bonito”.

El jugador local se motiva porque queda como único mexicano en la contienda, este viernes no libraron el corte sus connacionales Santiago De la Fuente, Omar Morales, Mauricio Figueroa ni los amateurs Gerardo Gómez y Alejandro Fierro.

Novak empata récord de 18 hoyos en el torneo

Andrew Novak se convirtió en el nuevo líder del torneo, con dos golpes de ventaja sobre cinco jugadores que empatan al segundo lugar: Matthieu Pavon, el amateur Kihei Akina, Adrian Dumont de Chassart, Ben Griffin, el campeón defensor y Kensei Hirata.

La gran jornada de Novak incluyó un eagle, nueve birdies y apenas un bogey para un score que igualó el récord de 18 hoyos del campeonato. Los dos 61 que se anotaron en este torneo en el pasado fueron obra de Jon Rahm, en la tercera roda de 2023, y de Aldrich Potgieter, en la segunda ronda de 2025.