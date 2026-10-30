Los verdugos del Canelo: ¿quiénes han conseguido derrotar al mexicano?

Los rivales que derrotaron al Canelo. En las dos décadas de carrera que lleva el Canelo, solamente tres rivales han sido capaces de derrotarlo; Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford. (@canelo/Instagram, @FloydMayweather, @bivol_d/X)

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, Saúl “Canelo” Álvarez se ha enfrentado a campeones mundiales, peleadores invictos y algunas de las figuras más reconocidas del boxeo internacional. Sin embargo, solamente tres rivales han conseguido derrotarlo oficialmente desde su debut en octubre de 2005.

Se trata de Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford, quienes superaron al mexicano en combates disputados en 2013, 2022 y 2025, respectivamente. Las tres derrotas llegaron después de completar los 12 asaltos reglamentarios, por lo que el pugilista jalisciense conserva un dato destacado en su historial: nunca ha perdido por nocaut.

¿Cuántas derrotas y empates tiene Canelo Álvarez en su carrera profesional?

Saúl Álvarez registra 63 victorias, tres derrotas y dos empates en 68 combates profesionales, con 39 triunfos obtenidos por la vía del nocaut.

Las tres derrotas del mexicano se resumen de la siguiente manera:

Floyd Mayweather Jr. (2013): derrota por decisión mayoritaria en peso superwélter.

derrota por decisión mayoritaria en peso superwélter. Dmitry Bivol (2022): derrota por decisión unánime en peso semicompleto.

derrota por decisión unánime en peso semicompleto. Terence Crawford (2025): derrota por decisión unánime en peso supermediano.

Además, el jalisciense registra dos empates durante su trayectoria, incluido el conseguido frente a Gennady Golovkin en septiembre de 2017, después de una pelea de 12 asaltos que terminó con una controvertida decisión dividida.

Floyd Mayweather: el primer boxeador que consiguió derrotar al Canelo en 2013

La primera derrota profesional de Saúl Álvarez ocurrió el 14 de septiembre de 2013, cuando enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Floyd Mayweather. (@FloydMayweather/X)

Con apenas 23 años, el mexicano llegó al enfrentamiento con un récord invicto de 42 victorias y un empate, mientras que Mayweather, de 36 años, ya era considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación.

Durante los 12 asaltos, Mayweather utilizó su velocidad, desplazamientos y capacidad defensiva para contrarrestar los ataques del mexicano, quien tuvo dificultades para conectar combinaciones efectivas.

Finalmente, Mayweather consiguió la victoria por decisión mayoritaria, con las siguientes tarjetas:

Dave Moretti: 116-112 a favor de Mayweather.

Craig Metcalfe: 117-111 a favor de Mayweather.

C. J. Ross: empate 114-114.

La puntuación de Ross provocó controversia debido al dominio que Mayweather había mostrado durante buena parte del combate. Pese a ello, el resultado significó el final del invicto profesional de Canelo y la pérdida de sus campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y The Ring en peso superwélter.

Después de aquella derrota, Álvarez inició una nueva etapa de su carrera, en la que conquistó títulos mundiales en diferentes categorías y consiguió consolidarse como campeón indiscutido de las 168 libras.

Dmitry Bivol: el ruso que frenó al Canelo en su regreso al peso semicompleto

Casi nueve años después de su enfrentamiento con Mayweather, Canelo Álvarez sufrió su segunda derrota profesional el 7 de mayo de 2022, cuando desafió al ruso Dmitry Bivol por el campeonato mundial semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dmitry Bivol. (@bivol_d/Instagram)

El combate se celebró en la T-Mobile Arena de Las Vegas y representó un nuevo intento del mexicano por conquistar un título mundial en las 175 libras, división en la que anteriormente había derrotado a Sergey Kovalev.

Sin embargo, Bivol aprovechó su mayor estatura, alcance y dominio de la distancia para neutralizar la ofensiva del jalisciense. A diferencia de otros rivales, el ruso logró mantener un ritmo constante de golpes y desplazamientos, dificultando que Canelo pudiera imponer su estilo de contragolpe.

Las estadísticas de CompuBox reflejaron la diferencia entre ambos boxeadores: Bivol conectó 152 golpes durante el enfrentamiento, mientras que Álvarez logró acertar 84.

Al finalizar los 12 asaltos, los tres jueces otorgaron la victoria a Dmitry Bivol por decisión unánime, con tarjetas idénticas de 115-113.

Tim Cheatham: 115-113 a favor de Bivol

Dave Moretti: 115-113 a favor de Bivol

Steve Weisfeld: 115-113 a favor de Bivol

La derrota representó un obstáculo para las aspiraciones del mexicano de seguir conquistando campeonatos en divisiones superiores. No obstante, el resultado no afectó los cuatro cinturones de peso supermediano que poseía en ese momento, debido a que estos no estuvieron en disputa.

Terence Crawford: el estadounidense que le arrebató el campeonato indiscutido en 2025

La tercera derrota de Saúl Álvarez llegó el 13 de septiembre de 2025, cuando enfrentó al estadounidense Terence “Bud” Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea que reunió a dos de los boxeadores más reconocidos de su generación.

Terence Crawford. (@bivol_d/X)

A diferencia de su enfrentamiento contra Bivol, el mexicano llegó como campeón indiscutido del peso supermediano, con los cinturones del CMB, AMB, Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), además del reconocimiento de The Ring.

Crawford, quien había conseguido campeonatos mundiales en cuatro divisiones, subió hasta las 168 libras para enfrentar al jalisciense, por lo que existían dudas sobre su capacidad para soportar la potencia de un rival acostumbrado a competir en esa categoría.

Durante los 12 asaltos, Crawford consiguió conectar combinaciones precisas y limitar el volumen ofensivo del mexicano. Aunque Canelo tuvo algunos momentos favorables, especialmente mediante golpes de poder, no consiguió mantener la presión necesaria para cambiar el rumbo de la pelea.

Los jueces otorgaron la victoria a Terence Crawford por decisión unánime, con las siguientes puntuaciones:

Steve Weisfeld: 116-112 a favor de Crawford.

Tim Cheatham: 115-113 a favor de Crawford.

Max De Luca: 115-113 a favor de Crawford.

Con este resultado, el estadounidense se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano y en el primer boxeador de la era de los cuatro organismos principales que consiguió títulos indiscutidos en tres divisiones diferentes.

Para Canelo, el enfrentamiento representó su primera derrota en las 168 libras y la pérdida de los cuatro campeonatos mundiales que había recuperado meses antes, después de vencer al cubano William Scull.