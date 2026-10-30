Juárez vs. Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo

Juárez vs. Querétaro. Los Bravos reciben a los Gallos Blancos este viernes 30 de octubre en la Jornada 15 del Apertura 2026. (@fcjuarezoficial, @Club_Queretaro/Instagram)

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes 30 de octubre con el enfrentamiento entre FC Juárez y Querétaro, dos equipos que llegan con realidades diferentes a la recta final del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez y contará con transmisión gratuita por televisión abierta en México.

¿Cuándo y a qué hora es el Juárez vs. Querétaro de la Jornada 15?

El partido entre FC Juárez y Querétaro está programado para este viernes 30 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los detalles del encuentro son:

Partido: FC Juárez vs. Querétaro.

FC Juárez vs. Querétaro. Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

viernes 30 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Competencia: Liga MX, Apertura 2026.

Liga MX, Apertura 2026. Jornada: 15.

Los aficionados podrán seguir el enfrentamiento entre Juárez y Querétaro mediante Azteca 7, FOX+ y FOX One, de acuerdo con la información difundida por el propio club fronterizo.

Estas son las opciones de transmisión:

Televisión abierta: Azteca 7, completamente gratis.

Azteca 7, completamente gratis. Televisión de paga: FOX+.

FOX+. Streaming de paga: FOX One.

FOX One. Streaming gratuito: aplicación de TV Azteca Deportes y sitio web aztecadeportes.com.

aplicación de TV Azteca Deportes y sitio web aztecadeportes.com. Horario de inicio: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Análisis del Juárez vs. Querétaro: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Bravos llegan después de igualar 1-1 frente a Necaxa en la Jornada 14, cuando Luca Martínez Dupuy anotó el único gol del conjunto fronterizo. Aunque el resultado permitió detener una racha de derrotas, el equipo continúa con dificultades tanto ofensivas como defensivas.

Por su parte, Querétaro ocupa la novena posición con 20 unidades, después de registrar seis victorias, dos empates y cinco derrotas en sus primeros 13 compromisos. Los Gallos Blancos tienen un partido pendiente frente a Monterrey, lo que podría favorecer sus aspiraciones de clasificación.

Sin embargo, el conjunto queretano llega después de tres derrotas consecutivas. En su presentación más reciente cayó 3-1 frente a Cruz Azul en el Estadio Corregidora, resultado que complicó su posición dentro de la tabla general.

El antecedente más reciente entre ambas escuadras se registró durante el Clausura 2026, cuando Querétaro y Juárez empataron 1-1. Ahora, los Gallos buscarán un resultado que les permita recuperar confianza y acercarse a los puestos de Liguilla.

Alineaciones probables del Juárez vs. Querétaro

Para este encuentro, ambos equipos podrían utilizar una formación 4-2-3-1, con un delantero como principal referencia ofensiva y cuatro defensores encargados de mantener el equilibrio.

Posible alineación de FC Juárez (4-2-3-1):

Portero: Sebastián Jurado.

Sebastián Jurado. Defensas: Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Daniel Piña.

Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Daniel Piña. Mediocampistas: Leonardo Silva, Rodrigo Dourado, Madson, Guilherme Castilho y José Luis Rodríguez.

Leonardo Silva, Rodrigo Dourado, Madson, Guilherme Castilho y José Luis Rodríguez. Delantero: Óscar Estupiñán.

Posible alineación de Querétaro (4-2-3-1):