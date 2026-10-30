Charles Leclerc lidera para Ferrari en México

GP de la Ciudad de México. El monegasco Charles Leclerc deleitó a los fans en los ensayos del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Adrián Contreras)

¡Fue un día totalmente rojo! Charles Leclerc, dominó las prácticas libres del Gran Premio de la Ciudad de México, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la capital mexicana, y colocó a Ferrari como el equipo a vencer en la ronda 19 del campeonato.

El monegasco de Scuderia Ferrari marcó un crono de 1:17.827 minutos en la mejor de las 34 vueltas que dio al circuito de 4.304 kilómetros de la Magdalena Mixhuca y se convirtió en el hombre a vencer, tras marcar el paso en las dos sesiones.

El más reciente ganador del México GP, el británico Lando Norris, de McLaren, cerró en segundo lugar en la FP2, al terminar a 0.103 segundos de Charles; mientras que George Russell mantiene vivas sus esperanzas en el campeonato, al terminar en tercero en la práctica, a 0.106 segundos del mejor tiempo.

Kimi Antonelli, en cuarto sitio

El líder en los puntos Kimi Antonelli, de Mercedes, cerró la sesión en cuarto, seguido por el tetracampeón y máximo ganador en México, Max Verstappen, de Red Bull Racing; Isack Hadjar (Red Bull Racing); Arvid Lindblad, de Racing Bulls; Pierre Gasly, de Alpine; Liam Lawson, de Racing Bulls; y el McLaren de Oscar Piastri.

El Autódromo Hermanos Rodríguez vio por primera vez en la nueva etapa de la Fórmula 1 en el país a 22 autos en la misma sesión, gracias a la llegada de Cadillac F1 Team a la serie, en esta campaña.

GP de la Ciudad de México. El piloto de Cadillac 'Checo' Pérez ocupó el sitio 18 en ambas sesiones de ensayos. (Adrián Contreras)

El mexicano Sergio Pérez fue el mejor del equipo debutante, al cruzar la meta con el tiempo 18, mientras que su coequipero Valtteri Bottas fue 21.

Por la mañana, en la Práctica Libre 1, se presentaron 10 pilotos de reserva, siendo el más veloz de ellos Frederik Vesti, de Mercedes, quien cerró en tercero general, detrás del Ferrari de Leclerc y del Mercedes del líder en los puntos Antonelli.

Carreras Soporte

La actividad en pista comenzó desde temprano, con la categoría Gran Turismo México, que disputó dos prácticas calificadas, una por cada carrera que celebrará este fin de semana. La pole para la carrera 1 fue para Salvador de Alba, mientras que Emiliano Richards arrancará al frente en la carrera 2.

En la FIA NACAM Fórmula 4, el semillero de pilotos de Latinoamérica, Oliver Trejo se ubicó al frente, con un tiempo de 1:46.860, seguido de Alan Zezatti, y de Marco Alquicira.

La Fórmula 4 celebrará su calificación por la mañana de este sábado. Por la tarde será la calificación de la Fórmula 1.