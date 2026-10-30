San Luis vs. Atlas: horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026

San Luis vs Atlas. Los potosinos reciben a los Rojinegros este viernes 30 de octubre en un duelo importante para la clasificación a la Liguilla. (@AtletideSanLuis, @AtlasFC/Instagram)

El Atlético de San Luis recibirá al Atlas este viernes 30 de octubre de 2026, en el Estadio Libertad Financiera, durante uno de los encuentros que inauguran la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificar a la fase final, aunque sus posiciones en la tabla general muestran realidades distintas.

¿Cuándo y a qué hora es el San Luis vs. Atlas de la Jornada 15?

El partido entre Atlético de San Luis y Atlas se disputará este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio Libertad Financiera, anteriormente conocido como Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Partido: Atlético de San Luis vs. Atlas.

Atlético de San Luis vs. Atlas. Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

viernes 30 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Libertad Financiera, San Luis Potosí.

Libertad Financiera, San Luis Potosí. Competencia: Liga MX, Apertura 2026.

Liga MX, Apertura 2026. Jornada: 15.

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante ESPN 2, Disney+ Premium y ViX Premium, de acuerdo con las guías de transmisión y las previas publicadas para la Jornada 15.

Las opciones anunciadas son:

Televisión de paga: ESPN 2.

ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Streaming alternativo: ViX Premium.

ViX Premium. Inicio del partido: 19:00 horas.

Análisis del San Luis vs. Atlas: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlético de San Luis ocupa la undécima posición de la tabla general con 19 puntos, a solamente una unidad de los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Diego Mejía llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente al Atlante, resultado que extendió su racha a tres partidos consecutivos sin derrota.

Los potosinos han conseguido dos triunfos en sus últimos tres compromisos, aunque su principal dificultad continúa siendo el rendimiento defensivo, pues acumulan 22 goles recibidos durante el campeonato. Ante Atlas, buscarán aprovechar su condición de local para acercarse a la zona de Liguilla.

Por su parte, Atlas se encuentra en el cuarto lugar con 24 unidades, producto de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Hernán Crespo llega motivado después de vencer 4-3 al Puebla y registra solamente una derrota en sus últimos seis compromisos.

Entre los futbolistas a seguir destacan Camilo Vargas, Kevin Zenón, Elías Montiel y Florián Monzón, quienes han formado parte del esquema rojinegro. Una victoria permitiría al conjunto tapatío alcanzar los 27 puntos y acercarse a su clasificación matemática, aunque todavía dependería de otros resultados.

Alineaciones probables del San Luis vs. Atlas

Para este enfrentamiento, ambos entrenadores podrían mantener una base similar a la utilizada durante sus compromisos recientes. Atlético de San Luis apostaría por un esquema 3-4-3, mientras que Atlas utilizaría una formación con cuatro defensores y dos delanteros.

Posible alineación del Atlético de San Luis (3-4-3):

Portero: Gibrán Lajud.

Gibrán Lajud. Defensas: Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz.

Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz. Mediocampistas: Román Torres, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Anderson Duarte.

Román Torres, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Anderson Duarte. Delanteros: David Rodríguez, Felipe Mora y Rafa Llorente.

David Rodríguez, Felipe Mora y Rafa Llorente. Director técnico: Diego Mejía.

Posible alineación del Atlas (4-2-2-2):