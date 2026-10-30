Atlas llega al subliderato al derrotar al atlético San Luis

Liga MX - Atlas. Florián Monzón (d) celebra el único tanto que le anotó a San Luis en la jornada 15 del Aperura 2026. (@Atlas FC)

Los rojinegros del Atlas vencieron 1-0 al Atlético de San Luis con gol de Florián Monzón para llegar a los 27 puntos y colocarse de momento en el segundo lugar de la tabla en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Con la victoria del conjunto tapatío todo indica que estarán en la Liguilla, esta vez sumó su sexto triunfo de visitante.

El resultado se definió en la segunda mitad, cuando Monzón encontró la oportunidad para marcar la única anotación del partido al minuto 63 y rompió el empate sin goles que se había mantenido durante el encuentro.

La anotación permitió al Atlas tomar la ventaja y administrar el marcador en el tramo restante. Atlético de San Luis quedó obligado a buscar el empate, pero no consiguió marcar y terminó el compromiso sin anotaciones.

Tras la ventaja, los rojinegros supieron administrar el resultado durante el tramo final, mientras San Luis buscó con insistencia un gol que nunca llego.

Con el 1-0, Atlas sumó su octava victoria del torneo. Su registro queda en ocho triunfos, tres empates y cuatro derrotas para sumar 27 puntos que lo ponen en la segunda parte alta de la tabla.

El siguiente partido del Atlas será ante Pachuca en casa, el 7 de noviembre, mientras que Atlético San Luis recibirá el 6 de noviembre a FC Juárez.