Canelo vs. Mbilli: horario y dónde ver la función Mexico vs the World

Canelo vs Mbilli. La pelea llevará el nombre de México vs. El Mundo y se llevará a cabo este 31 de octubre.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a subir al cuadrilátero este sábado 31 de octubre de 2026 para enfrentarse al franco-camerunés Christian Mbilli, en el combate estelar de la función México contra el Mundo, que tendrá como sede Riad, Arabia Saudita.

El pugilista tapatío buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), después de perder sus cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Además, la cartelera contará con la participación de otros representantes mexicanos, entre ellos Jaime Munguía y Rafael ‘Divino’ Espinoza.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

La función México contra el Mundo está programada para comenzar a las 11:00 horas del sábado 31 de octubre, tiempo del centro de México, con una cartelera de nueve enfrentamientos que culminará con el regreso de Saúl Álvarez.

Debido a la diferencia horaria entre México y Arabia Saudita, el combate estelar se desarrollará durante la tarde del sábado para los aficionados mexicanos.

Los horarios previstos son los siguientes:

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

sábado 31 de octubre de 2026. Inicio de la cartelera: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

11:00 horas, tiempo del centro de México. Salida al ring de Canelo y Mbilli: aproximadamente 14:30 horas.

aproximadamente 14:30 horas. Inicio estimado del combate estelar: 15:00 horas.

15:00 horas. Sede: Riad, Arabia Saudita.

Cabe señalar que los horarios de la pelea principal podrían modificarse dependiendo de la duración de los enfrentamientos anteriores.

¿Dónde ver Canelo vs. Mbilli en vivo?

Los aficionados mexicanos tendrán distintas alternativas para seguir el enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli, tanto mediante televisión abierta como a través de plataformas digitales.

Las opciones de transmisión anunciadas son:

DAZN: transmisión internacional en vivo mediante pago por evento.

transmisión internacional en vivo mediante pago por evento. Azteca 7: transmisión gratuita anunciada para México.

Cartelera completa de México contra el Mundo: ¿quiénes pelean antes de Canelo?

La función México contra el Mundo reunió en un principio diez enfrentamientos entre pugilistas mexicanos y representantes internacionales, con distintos campeonatos mundiales en disputa. Sin embargo, luego de los atentados en el aeropuerto de Riad, el equipo del boxeador Lindolfo Delgado, decidió bajarse de la función, cancelando así el combate de campeonato mundial en contra del canadiense Arthur Biyarslanov.

Además del combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, destaca la participación de Jaime Munguía, quien disputará el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como Rafael ‘Divino’ Espinoza, quien defenderá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La cartelera anunciada contempla los siguientes enfrentamientos: