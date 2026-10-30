Puebla vs. Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la liga MX en vivo

Puebla vs Pumas. La Franja y los universitarios se enfrentan este viernes 30 de octubre en la Jornada 15 del Apertura 2026. (@ClubPueblaMX, @PumasMX/Instagram)

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrentará este viernes 30 de octubre al Club Puebla y a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que podría definir buena parte de las aspiraciones de ambos equipos para conseguir un boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora es el Puebla vs. Pumas de la Jornada 15?

El encuentro entre Puebla y Pumas está programado para este viernes 30 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la capital poblana.

Partido: Puebla vs. Pumas UNAM.

Puebla vs. Pumas UNAM. Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

viernes 30 de octubre de 2026. Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

21:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Cuauhtémoc, Puebla.

Cuauhtémoc, Puebla. Competencia: Liga MX, Apertura 2026.

Liga MX, Apertura 2026. Jornada: 15.

Los aficionados podrán seguir el enfrentamiento entre Puebla y Pumas mediante Azteca 7, ESPN 2 y Disney+ Premium, plataformas que cuentan con la transmisión del encuentro correspondiente a la Jornada 15.

Estas son las opciones para ver el encuentro:

Televisión abierta: Azteca 7, con transmisión gratuita.

Azteca 7, con transmisión gratuita. Televisión de paga: ESPN 2.

ESPN 2. Streaming de paga: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Streaming gratuito: aplicación de TV Azteca Deportes y sitio web aztecadeportes.com.

aplicación de TV Azteca Deportes y sitio web aztecadeportes.com. Horario de inicio: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs. Pumas: análisis de ambos equipos antes del partido

El Club Puebla llega a la Jornada 15 en la posición 14 de la tabla general, con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto dirigido por Gerardo Espinoza atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar, por lo que necesita recuperar terreno en la clasificación.

En su compromiso más reciente, La Franja perdió 4-3 frente al Atlas, en un encuentro donde volvió a mostrar dificultades defensivas. Los poblanos acumulan 21 goles recibidos durante el campeonato, situación que deberán corregir para contener a los atacantes universitarios.

Por su parte, Pumas ocupa el puesto 12 con 17 unidades, tras registrar cuatro triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Esteban Solari llega después de igualar 1-1 frente a Tigres, con una anotación del delantero paraguayo Robert Morales.

Además, los antecedentes recientes favorecen a Pumas, que no ha perdido ante Puebla en sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX. Su duelo más reciente se disputó durante el Clausura 2026, cuando los universitarios remontaron una desventaja de dos goles y consiguieron una victoria por 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc.

Alineaciones probables del Puebla vs. Pumas

Puebla podría utilizar una formación 4-2-3-1, con Luifer Hernández como principal referencia ofensiva, mientras que los universitarios apostarían por un esquema 4-4-2, con Robert Morales y Juninho en el ataque.

Posible alineación del Puebla (4-2-3-1):

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Ricardo Gutiérrez. Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez.

Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monárrez. Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Eduardo Armenta y Omar Moreno.

Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Eduardo Armenta y Omar Moreno. Delantero: Luifer Hernández.

Luifer Hernández. Director técnico: Gerardo Espinoza.

Posible alineación de Pumas (4-4-2):