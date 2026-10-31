América vs. Toluca Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@clubamerica / @tolucafc)

Esta noche se llevará a cabo en el Estadio Banorte un nuevo encuentro entre América y Toluca en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas estarán buscando consagrarse como los líderes de esta semana crucial rumbo a la Liguilla, mientras que los Diablos querrán afianzar su lugar dentro de los mejores 5 en la tabla de posiciones.

Horarios y dónde ver en vivo el partido América vs. Toluca

El partido de América vs. Toluca se disputará esta noche del sábado 31 de octubre en punto de las 21:10 horas en el Estadio Banorte en la Ciudad de México. Además, los aficionados podrán disfrutar de este encuentro completamente en vivo a través de televisión abierta, de paga y de las plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 31 de octubre de 2026.

Sábado 31 de octubre de 2026. Dónde: Estadio Banorte.

Estadio Banorte. Horario: A las 21:10 horas

A las 21:10 horas Transmisión: Canal 5, TUDN, Layvtime (YouTube) y ViX Premium.

¿Cómo llegan América vs. Toluca al partido de hoy?

Los aficionados de los Diablos esperan este encuentro con ansias, debido a que Toluca suma seis partidos sin ganar, por lo que el día de hoy podrían conseguir la victoria y afianzarse como los mejores 5.

No obstante, las Águilas son unos fuertes rivales que no piensan perder su liderato con 28 puntos; además, tienen el propósito de deshacerse de su mala racha de perder como locales, la cual arrastrarán desde la Jornada 6.

Posible alineación América vs. Toluca

Las posibles alineaciones para el partido de América vs. Toluca serían las siguientes:

América

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Santiago Ramos

Santiago Bueno

Franco Rossano

Israel Reyes

Erick Sánchez

Carlos Álvarez

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

Toluca