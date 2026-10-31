Lewis Hamilton arrebata la pole position en México

Gran Premio de México F1. Así de intensa fue la celebración de Lewis Hamilton (Ferrari) tras ganar la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (@F1)

El británico Lewis Hamilton demostró que la experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez puede ser determinante este fin de semana. El siete veces campeón tuvo una vuelta perfecta en su último intento en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México y consiguió su primera pole con Scudería Ferrari, su segunda en la pista y la 105 de su carrera.

Hamilton registró una mejor vuelta de 1:16.514 minutos en el trazado de 4.3 kilómetros de longitud de la Magdalena Mixhiuca y con ello le dio su pole 255 a Ferrari, y su primera en México desde 2024 (Carlos Sainz). El británico buscará su tercera victoria en suelo mexicano (2016 y 2019).

En segundo lugar se ubicó el también inglés George Russell, de Mercedes, a 0.009 segundos; mientras que Charles Leclerc cerró el buen desempeño de Ferrari, al cerrar en tercero, a 0.119 segundos de su coequipero.

Kimi Antonelli saldrá desde el quinto lugar

Max Verstappen, de Red Bull Racing, fue cuarto; seguido del líder en los puntos Kimi Antonelli, de Mercedes; el aún campeón mundial Lando Norris, de McLaren; y de Isack Hadjar, de Red Bull Racing. Completaron los 10 primeros los Racing Bulls de Liam Lawson y de Arvid Lindblad; y el Alpine de Pierre Gasly.

Tanto Verstappen como Lawson recibirán un lugar de penalización en la parrilla de salida tras protagonizar un contacto entre ellos en la Práctica Libre 2.

Checo Pérez largara desde el sitio 21

El argentino Franco Colapinto arrancará en 12; mientras que el mexicano Sergio Pérez se ubicó en el lugar 21 luego de que no consiguió el desarrollo necesario en su Cadillac F1 Team. Checo no pudo dar vueltas en la Práctica Libre 3, por problemas en su motor.

El japonés Ryo Hirakawa, en su debut en la serie en sustitución de Esteban Ocon (a quien se le informó por la mañana que quedaba fuera del equipo tras un incidente interno que no se ha revelado), se clasificó en 19 en el Haas F1 Team.

Bandera roja de Fernando Alonso

La sesión se llevó a cabo en pista seca, y con una temperatura en el trazado de 45 °C, debido al fuerte sol. Sólo hubo una bandera roja, en el inicio de la Q1, cuando el Aston Martin de Fernando Alonso se detuvo en la zona del Estadio GNP.

Este domingo, la acción en pista comenzará a las 9:15, con la carrera 2 de Gran Turismo México, seguida de la segunda prueba del Master Historic y la segunda competencia de la FIA NACAM Fórmula 4, el semillero de pilotos de la región.

Finalmente, a las 14:00 horas se dará la bandera verde para el Gran Premio de la Ciudad de México, donde podría coronarse como monarca 2026 el italiano Kimi Antonelli.