Pachuca vs. Tigres Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@tuzosoficial / @clubtigres)

Durante la tarde de este sábado 31 de octubre se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo un encuentro decisivo para Pachuca y Tigres, quienes no pueden darse la oportunidad de perder un partido más. Este encuentro forma parte de la Jornada 15 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Pachuca vs. Tigres

Como parte de la Jornada 15 del Apertura 2026, el día de hoy se llevará a cabo el partido Pachuca vs. Tigres en el estadio Hidalgo, en punto de las 17:00 horas. Para esta ocasión, los aficionados no podrán ver su transmisión en vivo en televisión abierta; no obstante, sí podrán disfrutar mediante streaming y canales de paga.

¿Cuándo?: Sábado 31 de octubre de 2026.

Sábado 31 de octubre de 2026. Dónde: Estadio Hidalgo.

Estadio Hidalgo. Horario: A las 17:00 horas

A las 17:00 horas Transmisión: FOX One y FOX+.

¿Cómo llegan Pachuca y Tigres al partido de hoy?

El encuentro de Pachuca vs. Tigres será decisivo para ambos equipos, ya que los Tuzos son los favoritos para ganar y llevarse los tres puntos y de esta manera subir en la tabla de posiciones, mientras que los Tigres necesitan ganar este y todos los partidos siguientes para seguir con sus aspiraciones de Liguilla.

Por otra parte, este enfrentamiento marcará un cierre difícil en el torneo, ya que ninguno ha tenido un buen desempeño en sus partidos anteriores, debido a que los Tigres han perdido o empatado sus encuentros, mientras que el Pachuca solo ha ganado un partido.

Posible alineación Pachuca vs. Tigres

Las posibles alineaciones para el partido de Pachuca vs. Tigres serían las siguientes:

Pachuca:

Formación 4-2-3-1

Carlos Moreno.

Francisco Venegas.

Sergio Barreto.

Eduardo Bauermann.

Jorge Berlenga.

Christian Rivera.

Alan Bautista.

Rodolfo Pizarro.

Oussama Idrissi.

Nicolás Vallejo.

Salomon Rondon.

Tigres:

Formación 4-2-3-1