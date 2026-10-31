Monterrey vs. Tijuana Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@rayados / @xolos)

El día de hoy los Rayados de Monterrey recibirán a los Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA para enfrentarse en la recta final de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Este partido podría ser lo que los Rayados están esperando para afianzar su lugar rumbo a la Liguilla, aunque los Xolos se encuentran por delante de ellos con un punto de ventaja.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Monterrey vs. Tijuana

El enfrentamiento de Monterrey vs. Tijuana se llevará a cabo este sábado 31 de octubre en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El partido será en el ‘Gigante de Acero’ en Monterrey, el cual tiene una capacidad para 53 mil personas. Además, los aficionados podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de plataformas de streaming y de televisión abierta.

¿Cuándo?: Sábado 31 de octubre de 2026.

Sábado 31 de octubre de 2026. Dónde: Estadio BBVA.

Estadio BBVA. Horario: A las 19:05 horas

A las 19:05 horas Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llegan Monterrey vs. Tijuana al partido de hoy?

Para este partido se tiene como favorito que los Rayados obtengan la victoria de esta noche, aunque no contarán con la presencia de Orbelín Pineda ni de Matías Almeyda, debido a que fueron suspendidos tras su derrota ante las Chivas.

Mientras que los Xolos se encuentran por encima de Monterrey con tan solo un punto de ventaja, sin embargo, ese lugar no les asegura nada, ya que han avanzado con gran inestabilidad durante el torneo. Además, Tijuana tampoco contará con uno de sus jugadores más valiosos debido a que Jesús “Pue” Gómez fue expulsado durante su encuentro contra el América.

Posible alineación Monterrey vs. Tijuana

Las posibles alineaciones para el partido de Rayados vs. Xolos serían las siguientes:

Rayados

Formación 4-2-3-1

Esteban Andrada.

Gerardo Arteaga.

Carlos Salcedo.

Víctor Guzmán.

Ricardo Chávez.

Oliver Torres.

César Garza.

Jesús Corona.

Diego Russi.

Lucas Ocampos.

Hugo Cuypers.

Xolos

Formación 4-1-4-1