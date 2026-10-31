Andrew Novak acelera rumbo al título en el VidantaWorld Mexico Open

VidantaWorld Mexico Open. Andrew Novak busca su primer título individual en el PGA Tour en Vidanta Vallarta. (Cortesía VidantaWorld.)

El estadounidense Andrew Novak se perfila para llevarse el triunfo en el VidantaWorld Mexico Open, torneo donde el mexicano Álvaro Ortiz frenó su buen ritmo y ahora comparte el sitio 26, cuando falta de una ronda por jugarse en el Vidanta Vallarta.

Novak igualó el récord de 18 hoyos del torneo con una ronda de 61 golpes el viernes y con ello asumió el liderato, pero este sábado pisó aún más el acelerador con un recorrido de 62 para un acumulado de 190 golpes (-23) que le permite sacar seis golpes de ventaja al francés Matthieu Pavón, segundo sitio en la clasificación en este quinto torneo de la FedExCup Fall del PGA Tour.

“La verdad es que uno no espera respaldar una ronda muy baja con otra también baja, es algo que normalmente no ocurre”, dijo el líder de 31 años sobre encadenar rondas de 61 y 62 golpes en las que anotó dos águilas, 16 birdies y solo un bogey. “Hoy salí atacando desde el principio, tirando algunos dardos a las banderas y embocando los putts”.

Con seis golpes de ventaja a 18 hoyos del final en Vidanta Vallarta, Novak acaricia la posibilidad de conseguir su segunda victoria en el PGA Tour, pero la primera en un torneo individual. Su primer título, que le aseguró estatus exento en la gira hasta 2027, lo consiguió haciendo equipo con Ben Griffin en el Zurich Classic of New Orleans del año pasado.

“Lograr mi primer (título) en solitario sería algo enorme y obviamente hay implicaciones con miras a 2028 y más allá. A menos que uno sea Scottie (Scheffler) o Rory (McIlroy), no se gana mucho en el golf, así que estar ante esta oportunidad es muy lindo”, agregó sobre lo que significaría una victoria este domingo.

El francés Matthieu Pavon, quien con rondas de 65-66-65 lo colocan segundo en solitario con -17 golpes. El estadounidense Doug Ghim, tercero con -16 golpes, firmó en sábado 64 golpes para compartir la segunda mejor ronda del día con su compatriota Pierceson Coody, quien avanzó a un empate por el cuarto lugar junto a Max Greyserman y Ben Griffin (campeón defensor). Con -15 golpes, estos tres últimos están a ocho golpes del puntero.

Álvaro Ortiz buscará sacarse la espina

Álvaro Ortiz se vio frenado por una tercera ronda de 71 golpes en la que hizo tres birdies y tres bogeys. Con este score se mantuvo con -9 golpes y descendió 15 posiciones para estar ahora en un empate 26.

“Creo que tiré las menos que pude”, dijo Ortiz sobre un día en el que no logró replicar el buen ritmo de las primeras dos rondas. “Realmente fue un día muy difícil. No tuve lo mejor de tee a green y estuve en problemas todo el día… Me ganó un poco el campo, pero estoy muy orgulloso y contento con mi lucha, con mi desempeño. Creo que pudo haber sido mucho peor; me pude haber salido muy gravemente del torneo, pero todavía tengo la chance de venir a sacarme la espina y hacer un gran torneo mañana”.

Rafa Campos, el mejor latino

El mejor de los latinos es ahora el puertorriqueño Rafael Campos, quien al hacer -7 golpes en sus primeros 13 hoyos llegó a colocarse segundo en solitario de manera transitoria. Su cierre, con bogey al 16 y doble-bogey al 18, en donde su tiro de salida fue a dar al agua, le costó caro y lo llevó a terminar la jornada empatado en el puesto 22.