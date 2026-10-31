Sergio Pérez espera tener un resultado positivo en su carrera 300 en la F1

GP de la Ciudad de México F1. Sergio Pérez se mantiene optmista para la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Adrián Contreras)

Este domingo Sergio Pérez correrá su carrera 300 en la Fórmula 1 y la primera con Cadillac en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el Gran Premio de la Ciudad de México, el tapatío espera estar en la parte media de la parrilla.

Checo Pérez no pudo participar en la práctica tres, pero espera tener una carrera positiva mañana.

“Las condiciones cambiaban bastante, pero creo que las manejamos razonablemente bien. No haber podido participar en la FP3 distó mucho de ser ideal, ya que no pudimos probar los cambios que le hicimos al auto antes de la clasificación”, dijo Checo Pérez, tras quedar fuera de la práctica tres que se llevó a cabo por la mañana.

“A pesar de eso, estoy contento con mi vuelta y creo que sacamos el máximo provecho de lo que teníamos hoy. Gracias también a Valtteri por los tirones; nos acercaron y casi nos dieron la oportunidad de superar en la clasificación a algunos de los autos que estaban delante” continúo el piloto de Cadillac.

“Ojalá podamos tener una buena salida mañana y pelear con los autos que están delante. Rebasar es muy difícil aquí, así que la posición en pista será clave. Si podemos mantenernos en la pelea y dejar atrás a algunos autos más rápidos, eso sería un resultado positivo”.

Pérez largará desde la última fila al lado de Valtteri Bottas en la carrera de este domingo.