Saúl ‘Canelo’ Álvarez recupera el título supermediano del CMB

El mexicano gana a a Christian Mbilli. Saúl Álvarez combatió por primera vez desde que perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford en septiembre de 2025. (Foto )

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo al imponerse este sábado a Christian Mbilli por decisión unánime gracias a un contragolpeo preciso y a una sólida actuación en la segunda mitad.

Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor de Álvarez, quien le propinó a Mbilli su primera derrota como profesional.

El mexicano mejoró su marca a 64-3-2, mientras que Mbilli cayó a 29-1-1.

Álvarez combatió por primera vez desde que perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano de 36 años volvió a convertirse en campeón mundial.

La victoria tuvo un significado que fue más allá del cinturón. Álvarez enfrentó dudas sobre si sus años como campeón habían terminado con la derrota ante Crawford.

Frente a un rival invicto cuya presión representaba una prueba de su capacidad para sostener el ritmo de trabajo, Álvarez encadenó combinaciones y encontró la precisión necesaria para tomar el control a medida que avanzaba el combate.

La presión y la mayor actividad del francés Mbilli hicieron que la primera mitad fuera competitiva, en particular cuando empujó a Álvarez hacia las cuerdas.

El ‘Canelo’ respondió con golpes al cuerpo y contragolpes, y empezó a encontrar mayor éxito en el sexto asalto con un uppercut de derecha y un recto de derecha.

Álvarez hizo que Mbilli respondiera cada vez más sus golpes, interrumpiendo los avances del campeón con impactos más limpios.

Un uppercut marcó el séptimo asalto de Álvarez, y lo siguió con combinaciones en el octavo. La tarea de Mbilli se complicó cuando el réferi Héctor Afu le descontó un punto por un golpe en la nuca de Álvarez.

El jab de Álvarez lo ayudó a controlar el décimo episodio. Mbilli siguió atacando al cuerpo y conectó derechas en el asalto final, pero Álvarez cerró de manera contundente, haciendo que el campeón se tambaleara con un derechazo.