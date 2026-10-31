Guadalajara sube a la cima del Apertura 2026 en espera de lo que haga el América

Liga MX: Guadalajara - Atlante. Santiago Sandoval (d) de Guadalajara disputa el balón con Diogo Bagui de Atlante este sábado, en un partido de la Liga MX entre Guadalajara y Atlante en el Estadio Akron en Guadalajara. (Francisco Guasco/EFE)

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vencieron este sábado por 4-2 al Atlante y saltaron al liderato del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Dos goles de Santiago Sandoval, uno de Efraín Álvarez y un autogol del ecuatoriano Diogo Bagui le dieron la victoria a los tapatíos, en tanto el argentino Martín Sarrafiore y el ecuatoriano Jhojan Julio descontaron por los Potros.

Guadalajara dominó y pronto lo reflejó en el marcador. En el minuto 9, Sandoval llegó solo al área y de cabeza le dio a su equipo una ventaja, ampliada en el 36 con un gol en propia puerta de Bagui y en el 54 con un cabezazo de Sandoval a pase de Álvarez.

Un error de la defensa le permitió a Sarrafiores anotar de zurda en el 61. Efraín Álvarez le devolvió a Chivas la ventaja de tres goles con un disparo de derecha en el 65, pero Julio cobró bien un penalti, en el 83 y volvió a acercar a Atlante.

Guadalajara suma ocho victorias, cinco empates, dos derrotas y 29 puntos, uno más que el América, que esta noche enfrenta al Toluca y de ganar o empatar, recuperará el primer lugar. Atlante va antepenúltimo de la clasificación.

TIJUANA 3-3 MONTERREY

En otro partido, el ecuatoriano Adonis Preciado anotó dos goles para darle a los Xolos de Tijuana un empate 3-3 en la casa de los Rayados de Monterrey.

Preciado, dos veces; y su compatriota Jackson Porozo anotaron por Xolos, en tanto el belga Hugo Cuypers, en dos ocasiones; y el argentino Lucas Ocampos convirtieron por los Rayados.

Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, es sexto de la tabla de posiciones con 22 unidades, una encima de Rayados, octavo.

PACHUCA 3-0 TIGRES

Un rato antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió dos goles para confirmarse este sábado como líder anotador del Apertura y guiar al Pachuca a un triunfo por 3-0 sobre los Tigres UANL.

Rondón hizo dos tantos para llegar a 15, y el brasileño Kenedy completó la goleada, que mantuvo a los Tuzos con posibilidades de acceder a los cuartos de finales.

América busca recuperarse ante Toluca de una racha adversa de dos derrotas y cuatro empates en sus últimos seis juegos y este domingo, Cruz Azul recibirá al León y Santos Laguna al Necaxa. EFE