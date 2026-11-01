Athletic Club vs Real Sociedad: horario, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones y pronóstico del derbi vasco

Athletic Club vs Real Sociedad dónde ver en vivo el partido Foto: La Crónica

El futbol español vive uno de sus encuentros más esperados con una nueva edición del derbi vasco. Athletic Club y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre en San Mamés, en un partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026-2027, en el que ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos importantes y, sobre todo, con el orgullo de imponerse a uno de sus rivales históricos.

Si quieres seguir el partido desde México, aquí te contamos a qué hora comienza, dónde verlo en televisión, cuáles son las posibles alineaciones y qué podemos esperar de este enfrentamiento.

¿En dónde y a qué hora juegan Athletic Club vs Real Sociedad?

El partido entre Athletic Club y Real Sociedad se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio de San Mamés, ubicado en Bilbao, España.

Para los aficionados mexicanos, el silbatazo inicial está previsto para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver Athletic Club vs Real Sociedad?

Los aficionados que quieran seguir el derbi vasco desde México podrán consultar la transmisión anunciada para el encuentro a través de Sky Sports.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Hugo Rincón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Maroan Sannadi, Beñat Gerenabarrena, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams. DT: Edin Terzić.

Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Luka Sučić, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.

Historial de enfrentamientos entre Athletic Club y Real Sociedad

El derbi vasco cuenta con 184 partidos oficiales en su historial, sin incluir las competiciones regionales. De ese total, el Athletic Club ha conseguido 71 triunfos, mientras que la Real Sociedad registra 65 victorias. Los 48 encuentros restantes finalizaron con empate.

En los duelos más recientes, el balance favorece al equipo donostiarra, que ha conseguido tres victorias y dos igualadas en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en las semifinales de la Copa del Rey 2026, cuando la Real Sociedad consiguió eliminar al Athletic tras imponerse por 1-0 en los dos partidos de la eliminatoria, disputados en febrero y marzo. Posteriormente, el conjunto txuri-urdin se proclamó campeón del torneo al vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis.

En cuanto a sus enfrentamientos ligueros en San Mamés, el último terminó con un empate 1-1 el 1 de febrero de 2026. Gonçalo Guedes adelantó a la Real Sociedad al minuto 37, pero Íñigo Ruiz de Galarreta apareció en la recta final, al 88, para rescatar la igualada del conjunto bilbaíno.

Por su parte, el último triunfo oficial del Athletic Club en este derbi se produjo el 24 de noviembre de 2024, cuando logró imponerse por la mínima, 1-0, ante su afición en San Mamés.

Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Osasuna, sábado 7 de noviembre

Próximo partido de Real Sociedad: vs. Rayo Vallecano, domingo 8 de noviembre