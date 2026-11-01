Gran Premio de México 2026 Horario y dónde ver en vivo (Pexels)

Hoy es el gran día para encender los motores. Llegó el momento para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, una jornada que celebra las 300 participaciones de Sergio “Checo” Pérez dentro de la Fórmula 1, consolidándose como uno de los corredores mexicanos con el mayor número de carreras disputadas en la máxima categoría del automovilismo.

Este domingo, el público mexicano se alista para ver competir al piloto tapatío frente a su afición, como figura de Cadillac.

¿Dónde se llevará a cabo el Gran Premio de México?

El evento tendrá como escenario el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez. En la parrilla de salida destaca la presencia del joven competidor italiano Kimi Antonelli, quien se encuentra a unos pasos de conseguir su primer título mundial en la F1 encabezando el campeonato con 365 puntos tras su victoria en Austin.

La carrera promete máxima tensión con Lewis Hamilton partiendo desde la pole position, seguido por George Russell de Mercedes en el segundo puesto y Charles Leclerc, compañero de escudería de Hamilton, en el tercer lugar de la carrera.

¿A qué hora inicia la carrera del GP de México 2026?

Este domingo 1 de noviembre se vivirá una competencia sumamente reñida entre los contendientes al título y la parrilla estelar.

El horario oficial para el inicio de la prueba pacta el encendido de motores a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo la transmisión del GP de México 2026?

Para quienes buscan seguir completa la participación número 300 de Checo Pérez en la Fórmula 1 y toda la acción del Gran Premio de México, la transmisión en vivo estará disponible a través de los siguientes canales y plataformas: