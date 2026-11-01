Elche vs Valencia: horario, canal y dónde ver en vivo el partido de LaLiga 2026

Partido Eche vs Valencia en vivo La Crónica

El Elche CF y el Valencia CF se enfrentan este domingo 1 de noviembre en uno de los encuentros correspondientes a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El compromiso tiene especial importancia para ambos clubes, aunque por motivos diferentes: los locales buscan consolidarse fuera de la zona baja de la clasificación, mientras que los valencianistas necesitan sumar puntos para intentar salir de los puestos de descenso.

El partido se disputará en el Estadio Martínez Valero, donde el equipo dirigido por Martín Anselmi intentará aprovechar su condición de local ante un Valencia que atraviesa un inicio de temporada complicado bajo la dirección de Javier Aguirre.

Aquí te contamos a qué hora juegan Elche y Valencia, dónde ver la transmisión en México, cuáles son las posibles alineaciones y qué esperar de este enfrentamiento del futbol español.

Dónde ver el Elche-Valencia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido?

El encuentro de la Jornada 11 de LaLiga 2026-27 podrá seguirse en México a través de Sky Sports y Sky+.

Las alineaciones de Elche y Valencia

Elche (4-3-3): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Javier Morcillo, Thomas Lemar, Gonzalo Villar, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Valencia (4-4-2): Stole Dimitrievski, Martínez Arnau, Pepelu, César Tárrega, José Gayà, Pablo Maffeo, Aaron Mayol, Guido Rodríguez, Luis Rioja, Javier Guerra Moreno, Arnaut Danjuma. DT: Javier Aguirre.

Pronóstico de Elche vs Valencia

El Elche llega con mejores números y una racha positiva que le permite afrontar el encuentro con cierta ventaja. Su posición en la clasificación y el aporte goleador de Fer Niño son dos factores que pueden inclinar el partido a su favor.

El Valencia, en cambio, tiene la urgencia de sumar y buscará aprovechar la oportunidad para conseguir su primera victoria bajo la dirección de Javier Aguirre. Sin embargo, sus dificultades para marcar y las bajas en la plantilla podrían pesar durante su visita al Martínez Valero.

Las proyecciones apuntan a un encuentro equilibrado, aunque con una ligera inclinación hacia el equipo local.

Pronóstico: Elche 2-1 Valencia.