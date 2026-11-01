¿Cómo le fue a Checo Pérez en la CDMX? El tapatío termina P17 en el Gran Premio que coronó a Kimi Antonelli

GP de México 2026 Verstappen gana, Kimi Antonelli es campeón histórico y Checo sufre en su carrera 300 (Cuartoscuro)

Kimi Antonelli se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

En una jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el joven piloto obtuvo el título tras cruzar la meta en el tercer lugar, compartiendo el podio con Lewis Hamilton (Ferrari), quien finalizó segundo, y Max Verstappen (Red Bull), ganador de la carrera.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez festejó su carrera número 300 en la máxima categoría; sin embargo, firmó un domingo complicado tras cruzar la meta en la posición 17.

¿Cómo superó Kimi Antonelli el récord histórico de Sebastian Vettel?

A sus 20 años, Kimi Antonelli se consagró como el monarca de la F1 más joven de todos los tiempos, superando la marca que ostentaba Sebastian Vettel desde 2010, cuando conquistó el campeonato con 23 años y 134 días.

Con su tercer puesto en la capital mexicana, el piloto italiano aseguró los puntos necesarios para sellar el título con Mercedes. Antonelli expresó su emoción por conseguir el campeonato, agradeció el respaldo de su escudería y destacó la satisfacción de compartir el podio con campeones como Verstappen y Hamilton.

¿Por qué se detuvo el Gran Premio de México con bandera roja?

La competencia estuvo marcada por múltiples incidentes que alteraron el desarrollo de la prueba. El más relevante ocurrió en la vuelta 45, momento en el que Valtteri Bottas perdió el control de su vehículo y se estrelló fuertemente contra las barreras de protección.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su carrera 300 en la Fórmula 1?

El tapatío Sergio “Checo” Pérez celebró la cifra histórica de 300 Grandes Premios disputados en la F1 ante su afición local.

Sin embargo, tuvo una carrera cuesta arriba debido a complicaciones mecánicas durante su parada en pits y a una penalización de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el carril de boxes, situaciones que lo relegaron hasta el puesto 17 de la clasificación final.