Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones y pronóstico de la Jornada 15 del Apertura 2026

El cierre de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Cruz Azul y León, dos equipos que llegan con objetivos importantes en la recta final de la fase regular. Mientras La Máquina busca acercarse al liderato general y aprovechar su buen momento futbolístico, los Esmeraldas necesitan sumar para mantenerse en los puestos de clasificación directa a la Liguilla
Por ello, te contamos a qué hora juega Cruz Azul contra León, dónde ver el partido en vivo, cuáles serían las posibles alineaciones, cómo llegan ambos equipos y qué pronóstico se espera para este enfrentamiento de la Liga MX.
¿En dónde y a qué hora juegan Cruz Azul vs León?
El partido entre Cruz Azul y León se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El escenario será el Estadio Banorte, inmueble ubicado en la Ciudad de México y casa del conjunto cementero.
El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas, tiempo del centro de México.
¿En qué canal ver Cruz Azul vs León EN VIVO?
Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre La Máquina y los Esmeraldas tendrán diferentes alternativas para disfrutarlo desde México.
La transmisión estará disponible en televisión abierta y plataformas de paga y streaming.
- Televisión abierta: Canal 5.
- Televisión de paga: TUDN.
- Streaming: ViX Premium.
Posibles alineaciones de Cruz Azul vs León
Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Alan Mozo
- Amaury García
- Gonzalo Piovi
- Jesús Orozco
- Omar Campos
- Erik Lira
- Luka Romero
- Andrés Montaño
- Charly Rodríguez
- Nicolás Ibáñez
León
- Óscar García
- Iván Moreno
- Jhohan Romaña
- Juan Guevara
- Sebastián Vegas
- Daniel Arcila
- Fernando Beltrán
- Rodrigo Echeverría
- Alfonso Alvarado
- Ismael Díaz
- Edgar Guerra
Pronóstico de Cruz Azul vs León
Aunque el vigente campeón del futbol mexicano ha atravesado un semestre con resultados irregulares, Cruz Azul parece encontrar mejores sensaciones de cara a la Liguilla. El conjunto dirigido por Joel Huiqui acumula tres victorias consecutivas y no conoce la derrota desde el pasado 19 de septiembre, cuando perdió frente a Rayados de Monterrey durante la Jornada 9.
En sus cinco compromisos más recientes, La Máquina registra tres triunfos y dos empates, con un balance de 16 goles anotados y ocho recibidos. Por su parte, León presenta números menos contundentes, con dos victorias, dos igualadas y una derrota, además de nueve tantos a favor y ocho en contra.
Otro factor que favorece a los cementeros es el historial reciente entre ambas instituciones. En sus últimos 15 enfrentamientos, Cruz Azul ha conseguido 12 victorias, un empate y solamente dos derrotas, una estadística que respalda su condición de favorito para este compromiso.
Con estos antecedentes, La Máquina parte con ventaja para quedarse con los tres puntos frente a los Esmeraldas.
Pronóstico: Cruz Azul 2-1 León.