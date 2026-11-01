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Cruz Azul vs León: conoce a qué hora juegan, dónde ver EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX, posibles alineaciones y pronóstico de la Jornada 15

Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones y pronóstico de la Jornada 15 del Apertura 2026

Por Fernando Huacuz
Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO
Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO Foto: La Crónica

El cierre de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Cruz Azul y León, dos equipos que llegan con objetivos importantes en la recta final de la fase regular. Mientras La Máquina busca acercarse al liderato general y aprovechar su buen momento futbolístico, los Esmeraldas necesitan sumar para mantenerse en los puestos de clasificación directa a la Liguilla

Por ello, te contamos a qué hora juega Cruz Azul contra León, dónde ver el partido en vivo, cuáles serían las posibles alineaciones, cómo llegan ambos equipos y qué pronóstico se espera para este enfrentamiento de la Liga MX.

¿En dónde y a qué hora juegan Cruz Azul vs León?

El partido entre Cruz Azul y León se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El escenario será el Estadio Banorte, inmueble ubicado en la Ciudad de México y casa del conjunto cementero.

El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs León EN VIVO?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre La Máquina y los Esmeraldas tendrán diferentes alternativas para disfrutarlo desde México.

La transmisión estará disponible en televisión abierta y plataformas de paga y streaming.

  • Televisión abierta: Canal 5.
  • Televisión de paga: TUDN.
  • Streaming: ViX Premium.

Posibles alineaciones de Cruz Azul vs León

Cruz Azul

  • Andrés Gudiño
  • Alan Mozo 
  • Amaury García
  • Gonzalo Piovi
  • Jesús Orozco
  • Omar Campos
  • Erik Lira 
  • Luka Romero
  • Andrés Montaño
  • Charly Rodríguez 
  • Nicolás Ibáñez

León

  • Óscar García 
  • Iván Moreno 
  • Jhohan Romaña 
  • Juan Guevara 
  • Sebastián Vegas 
  • Daniel Arcila
  • Fernando Beltrán 
  • Rodrigo Echeverría 
  • Alfonso Alvarado 
  • Ismael Díaz  
  • Edgar Guerra

Pronóstico de Cruz Azul vs León

Aunque el vigente campeón del futbol mexicano ha atravesado un semestre con resultados irregulares, Cruz Azul parece encontrar mejores sensaciones de cara a la Liguilla. El conjunto dirigido por Joel Huiqui acumula tres victorias consecutivas y no conoce la derrota desde el pasado 19 de septiembre, cuando perdió frente a Rayados de Monterrey durante la Jornada 9.

En sus cinco compromisos más recientes, La Máquina registra tres triunfos y dos empates, con un balance de 16 goles anotados y ocho recibidos. Por su parte, León presenta números menos contundentes, con dos victorias, dos igualadas y una derrota, además de nueve tantos a favor y ocho en contra.

Otro factor que favorece a los cementeros es el historial reciente entre ambas instituciones. En sus últimos 15 enfrentamientos, Cruz Azul ha conseguido 12 victorias, un empate y solamente dos derrotas, una estadística que respalda su condición de favorito para este compromiso.

Con estos antecedentes, La Máquina parte con ventaja para quedarse con los tres puntos frente a los Esmeraldas.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 León.

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