Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO, posibles alineaciones y pronóstico de la Jornada 15 del Apertura 2026

Cruz Azul vs León: horario, dónde ver EN VIVO Foto: La Crónica

El cierre de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Cruz Azul y León, dos equipos que llegan con objetivos importantes en la recta final de la fase regular. Mientras La Máquina busca acercarse al liderato general y aprovechar su buen momento futbolístico, los Esmeraldas necesitan sumar para mantenerse en los puestos de clasificación directa a la Liguilla

Por ello, te contamos a qué hora juega Cruz Azul contra León, dónde ver el partido en vivo, cuáles serían las posibles alineaciones, cómo llegan ambos equipos y qué pronóstico se espera para este enfrentamiento de la Liga MX.

¿En dónde y a qué hora juegan Cruz Azul vs León?

El partido entre Cruz Azul y León se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El escenario será el Estadio Banorte, inmueble ubicado en la Ciudad de México y casa del conjunto cementero.

El silbatazo inicial está programado para las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs León EN VIVO?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre La Máquina y los Esmeraldas tendrán diferentes alternativas para disfrutarlo desde México.

La transmisión estará disponible en televisión abierta y plataformas de paga y streaming.

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: ViX Premium.

Posibles alineaciones de Cruz Azul vs León

Cruz Azul

Andrés Gudiño

Alan Mozo

Amaury García

Gonzalo Piovi

Jesús Orozco

Omar Campos

Erik Lira

Luka Romero

Andrés Montaño

Charly Rodríguez

Nicolás Ibáñez

León

Óscar García

Iván Moreno

Jhohan Romaña

Juan Guevara

Sebastián Vegas

Daniel Arcila

Fernando Beltrán

Rodrigo Echeverría

Alfonso Alvarado

Ismael Díaz

Edgar Guerra

Pronóstico de Cruz Azul vs León

Aunque el vigente campeón del futbol mexicano ha atravesado un semestre con resultados irregulares, Cruz Azul parece encontrar mejores sensaciones de cara a la Liguilla. El conjunto dirigido por Joel Huiqui acumula tres victorias consecutivas y no conoce la derrota desde el pasado 19 de septiembre, cuando perdió frente a Rayados de Monterrey durante la Jornada 9.

En sus cinco compromisos más recientes, La Máquina registra tres triunfos y dos empates, con un balance de 16 goles anotados y ocho recibidos. Por su parte, León presenta números menos contundentes, con dos victorias, dos igualadas y una derrota, además de nueve tantos a favor y ocho en contra.

Otro factor que favorece a los cementeros es el historial reciente entre ambas instituciones. En sus últimos 15 enfrentamientos, Cruz Azul ha conseguido 12 victorias, un empate y solamente dos derrotas, una estadística que respalda su condición de favorito para este compromiso.

Con estos antecedentes, La Máquina parte con ventaja para quedarse con los tres puntos frente a los Esmeraldas.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 León.