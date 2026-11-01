Santos Laguna vs. Necaxa Horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 (Pexels)

En uno de los últimos encuentros de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna recibe a Necaxa en un duelo donde ambos clubes buscarán sumar unidades. La escuadra de los Guerreros llega golpeada tras caer 4-1 frente a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente; sin embargo, se mantienen con 19 puntos y aspiran a escalar hacia los primeros ocho puestos de la tabla general para asegurar su boleto a la Liguilla. Por su parte, Necaxa llega sin posibilidades de clasificar, ubicado en la penúltima posición de la tabla con 10 unidades.

¿Dónde y cuándo se juega el Santos Laguna vs. Necaxa?

El encuentro se llevará a cabo hoy domingo 1 de noviembre de 2026. El escenario principal será el Estadio TSM Corona, casa de Santos Laguna.

¿A qué hora empieza el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026?

El balón comenzará a rodar en el TSM Corona a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), pactando un enfrentamiento determinante para las aspiraciones de los locales en este cierre de fase regular del torneo.

¿En qué canales y plataformas de streaming ver en vivo el partido?

Para la afición que busca seguir el encuentro, la transmisión en vivo estará disponible de manera exclusiva a través de televisión de paga y plataformas de streaming:

Televisión de paga: ESPN 2

ESPN 2 Streaming: Disney+ (Premium) y ViX Premium

Posibles alineaciones

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Mauricio Cuevas

Franco Pardo

Felipe Sánchez

Jonathan Pérez

Emmanuel Echeverría

Ezequiel Bullaude

Facundo Cáseres

Fran Villalba

Ramiro Sordo

Esteban Lozano

Necaxa