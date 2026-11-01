Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Horario, canales de TV y dónde ver en vivo el partido de la Semana 8 de la NFL (Pexels)

El duelo continúa en la NFL durante su octava jornada con el choque de este domingo entre los Dallas Cowboys y Arizona Cardinals. La Semana 8 de la temporada 2026 nos presenta a unos Cowboys tras lograr una contundente victoria 38-21 sobre los Philadelphia Eagles en la jornada pasada, un triunfo holgado que les dio oxígeno en la campaña.

Por otro lado, los Cardinals atraviesan un momento agridulce luego de caer 16-30 ante los Denver Broncos en casa, resultado que los mantiene en el último lugar de la división NFC Oeste y con la urgencia de romper su racha negativa.

¿Dónde se juega el partido de Cowboys vs. Cardinals de la Semana 8?

El encuentro tendrá lugar en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys. En este escenario se definirá si el conjunto de Dallas consolida su racha victoriosa en casa o si la escuadra de Arizona logra dar el golpe como visitante para componer el rumbo en la temporada.

¿A qué hora empieza el partido de Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals?

El partido está programado para este domingo 1 de noviembre a las 12:00 p.m. (tiempo del Centro de México) / 1:00 p.m. hora del Este.

¿En qué canales y plataformas de streaming ver en vivo el juego de la NFL?

La transmisión en vivo del encuentro estará disponible en televisión y en el servicio de streaming a través de las siguientes opciones: