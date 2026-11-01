¡Kimi Antonelli es el nuevo campeón mundial!

UN CAMPEÓN PARA LA HISTORIA. El neerlandés Max Verstappen (i) de Red Bull Racing y el británico Lewis Hamilton (d) de Ferrari, alzan al italiano Kimi Antonelli de Mercedes que celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez. (Jose Mendez/EFE)

Como si se tratara de un coliseo italiano, las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez vitorearon al nuevo campeón mundial de Fórmula 1. Un guerrero, aún con cara de niño, sonreía a los aficionados que coreaban “Kimi, Kimi”, en honor a Kimi Antonelli, el piloto italiano de Mercedes que impuso el récord de ser el monarca más joven en la historia, con sólo 20 años de edad, al finalizar en tercer lugar.

Pero no fue el único suceso histórico que se vivió este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México, pues el neerlandés Max Verstappen se llevó el triunfo, para extender a seis la marca de victorias en el Hermanos Rodríguez.

Verstappen domina; Hamilton acompaña al campeón

Verstappen, de Red Bull Racing, cerró las 71 vueltas al trazado de 4.3 kilómetros con una ventaja de 0.7 segundos sobre el británico Lewis Hamilton, de Ferrari. Ambos multicampeones cargaron en hombros al nuevo monarca, en una imagen que dará la vuelta al mundo.

Charles Leclerc, de Ferrari; Lando Norris, de McLaren; y George Russell, de Mercedes, completaron los seis primeros lugares, mientras que Oscar Piastri (McLaren), el argentino Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine) cerraron el Top 10 del GP mexicano, que volvió a romper récord de asistencia en los tres días, con un total de 405 mil 363 personas con boleto pagado.

Accidente, bandera roja y emoción mexicana

La carrera tuvo una bandera roja, producto de un incidente del finlandés Valtteri Bottas, quien sufrió la rotura de la suspensión delantera izquierda de su Cadillac y perdió el control para estrellarse contra el muro de la curva Moisés Solana, a más de 300 kilómetros por hora.

El mexicano Sergio Pérez brindó emociones a los más de 155 mil aficionados que se reunieron este domingo en el trazado capitalino, gracias a sus grandes arrancadas, que le permitieron avanzar al menos cuatro posiciones. Finalmente, y luego de una penalización por exceso de velocidad en pits, cerró en la posición 17.

Así quedó la lucha por el campeonato

Finalmente, Kimi se corona al sumar 380 unidades, por 261 puntos de Max Verstappen, quien brinca al segundo lugar gracias a tres victorias en las últimas cuatro carreras. Hamilton, quien había ganado la pole position este sábado, se ubica en tercero general, con 259 unidades, mientras que George Russell cayó al cuarto puesto, con 250 puntos.

El próximo Gran Premio se disputará el 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, en Brasil, donde Kimi Antonelli se presentará como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.