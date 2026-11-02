Bears vs Seahawks: Pronóstico, análisis y posibles claves del Monday Night de la NFL

Bears vs Seahawks Ambos mariscales de campo son egresados de USC y fueron seleccionados en la primera ronda de sus respectivos drafts de la NFL.

La semana 8 de la temporada regular cierra con un duelo de equipos que buscan ser contendientes de Playoffs en la Conferencia Nacional. Los vigentes campeones de la NFL vienen de recuperar su récord ganador, pero este podría estar de nueva cuenta en riesgo esta noche. Por su parte, Chicago quiere acercarse a los Vikings en el liderato general de la división norte, luego de que perdieran el invicto que tenían y ahora tengan una nueva oportunidad de acercarse. Este duelo promete ser un enfrentamiento entre la mente ofensiva de Ben Johnson y la eficiencia defensiva de Mike Macdonald en la cancha del Lumen Field.

Después de casi ocho jornadas completas en la NFL, ya no quedan equipos invictos. Los Detroit Lions acabaron con la racha de victorias de los Minnesota Vikings el día de ayer. Esto tiene una fuerte implicación para los Bears, que están empatados en este momento con ‘Leones’ y los Green Bay Packers con cinco victorias. Un triunfo esta noche los acercaría de nueva cuenta al liderato divisional y a demostrar que son un equipo a vencer.

Pronostico del Seahawks vs Bears: ¿Quién ganará el Monday Night NFL de este 2 de noviembre?

De acuerdo con sitios especializados en probabilidades y estadísticas, los porcentajes aparecen de la siguiente manera:

Triunfo Seattle Seahawks : 60.5%

: 60.5% Triunfo Chicago Bears: 39.5%

Previa del Bears vs Seahawks | NFL, Monday Night

Dos pesos completos de la Conferencia Nacional se enfrentan en lo que bien podría ser un partido de los Playoffs este año. Los vigentes campeones de la NFL se mantienen en casa para buscar mantener su récord ganador y acercarse a los San Francisco 49’ers en la carrera por el título divisional, quienes tuvieron semana de descanso. Este equipo tiene poco margen de maniobra si quiere volver a tener postemporada en casa y mejorar sus posibilidades de repetir el título de la NFL.

De forma similar, Chicago se encuentra en la que es la conferencia con más victorias de toda la NFL. Los cuatro equipos en el norte de la Nacional se encuentran con récord ganador, por lo que no pueden darse ningún respiro si quieren estar al frente en la carrera por llevarse su división y ser serios contendientes al Super Bowl.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, el resultado fue una victoria de 6-3 a favor de Seattle en uno de los encuentros con menos puntos en los años recientes. En aquel partido, las exhibiciones de ambas defensivas destacaron reteniendo las posibilidades de anotar de ambas partes en la cancha del Soldier Field.

Posibles claves del Bears vs Seahawks | Monday Night NFL

Para esta noche, se espera un enfrentamiento de estilos completamente opuestos y que podría convertirse en un clásico de coaches en la NFL. Por un lado, Ben Johnson ha elevado la ofensiva de Chicago ayudando a que Caleb Williams tenga números históricos dentro de la organización, mientras mantiene el juego terrestre caminando, tal como ocurrió cuando fue el coordinador del ataque en Detroit hace algunas temporadas.

Por su parte, Mike Macdonald le recordó a la NFL el año pasado que las unidades defensivas bien trabajadas pueden ser la clave para ser campeones y apoyando el cliché de “las defensas ganan campeonato”. Este año, se mantienen como el segundo equipo que menos puntos ha recibido en toda la conferencia Nacional, siendo superado en este rubro sólo por los Vikings, que han sufrido menos de 100 unidades en contra dentro del marcador.

Caleb Williams se está convirtiendo en lo que la afición de Chicago esperaba cuando se seleccionado con el primer pick del draft 2024 siendo uno de los más eficientes en pases completados esta temporada. La clave ha estado en la variedad que ha tenido con sus receptores y en la posibilidad de mantener el juego terrestre andando. El rendimiento del egresado de USC será clave.

Pero si hablamos de frenar superestrellas, la unidad defensiva de Seattle viene de dejar a Patrik Mahomes y compañía sin anotaciones, algo que no había ocurrido nunca en la carrera del tres veces campeón del Super Bowl. La disciplina, coberturas disfrazadas y capacidad para presionar al pasador sigue siendo un aspecto elite para el equipo de Mike Macdonald.