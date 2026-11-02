Tabla general de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 15

Terminó la antepenúltima fecha de la temporada regular en el futbol mexicano y las cosas apuntan para un final de fotografía en la clasificación general. América, Chivas y Cruz Azul aparecen igualados en puntos en la parte más alta buscando el primer puesto. Por su parte, Santos Laguna logró meterse a la zona de clasificación por primera vez en la temporada y sueña con estar en la disputa del título.

Tabla general de la Jornada 15 | Apertura 2026

Tabla General Liga MX América se mantiene como el líder general del torneo con dos partidos por disputar todavía antes del acomodo definitivo de la liguilla.

Después de disputar su partido pendiente y su juego de la jornada 15, América logró dos empates y se mantiene en el primer lugar con 29 puntos. Sin embargo, con sus victorias del fin de semana, Chivas y Cruz Azul se acercaron a las ‘Águilas’ con las mismas unidades. Debajo de ellos tres, tenemos al Atlas, que se encuentra en el cuarto puesto con 27 puntos.

Toluca sigue bajando puestos tras una racha de siete partidos consecutivos sin ganar, de los cuales, los cuatro más recientes han sido empates. Xolos volvió a instalarse en puestos de liguilla y se encuentra empatado con León y Santos Laguna con 22 puntos. El equipo de Aleco Irarragorri volvió a ganar y esta dentro de los ocho mejores por primera vez en este torneo, soñando con devolverle a la afición el ‘Año Avenger’ y una carrera por el campeonato.

Buscando todavía meterse de último minuto, está Monterrey con sus 21 puntos. Siguiéndoles de cerca Pumas y Querétaro con los mismos 20. Gallos estuvo en algún momento en el tercer lugar y ahora su mala racha los tiene fuera de nueva cuenta. También, Pachuca y Atlético de San Luis se aferran a sus posibilidades matemáticas con 19 unidades.

Luego, tenemos el pelotón de equipos “prácticamente eliminados”, con Puebla, Tigres y Atlante con muy pocas posibilidades de soñar con un lugar en la fiesta grande. Y por último, los dos equipos con peor desempeño este semestre, que han sido Necaxa y FC Juárez, quienes ya solo les queda disputar sus últimos dos encuentros antes de irse de vacaciones.