Novak conquista el Mexico Open; Álvaro Ortiz firma la mejor actuación mexicana

DEJA HUELLA La victoria permitió a Novak ascender de manera importante en la clasificación de la FedExCup.

El estadounidense Andrew Novak coronó una semana casi perfecta al conquistar el VidantaWorld Mexico Open con una ronda final de 69 golpes (-2) y un acumulado de 25 bajo par, suficiente para imponerse por cinco golpes y conseguir el primer título individual de su carrera en el PGA Tour.

Novak llegó a la última jornada con una amplia ventaja gracias a sus espectaculares rondas de 61 y 62 golpes, y aunque sus perseguidores lograron reducir momentáneamente la diferencia, tres birdies consecutivos entre los hoyos 12 y 14 terminaron por sentenciar el torneo.

Ventura asegura su tarjeta; hughes gana terreno

El segundo puesto fue compartido por Steven Fisk y el noruego-mexicano Kristoffer Ventura, ambos con 20 bajo par, resultado especialmente valioso para Ventura, quien escaló posiciones en la clasificación de la FedExCup y aseguró su estatus para la próxima temporada.

Por su parte, el canadiense Mackenzie Hughes terminó empatado en la cuarta posición junto a Ben Griffin, un resultado que lo mantiene en la pelea por mejorar su situación de cara al cierre del calendario.

Álvaro Ortiz destaca entre los mexicanos

La nota positiva para el golf mexicano la dio Álvaro Ortiz, quien concluyó en el lugar 34, empatado con 11 golpes bajo par, luego de una sólida semana en Vidanta.

Ortiz fue el representante nacional mejor ubicado en la clasificación final y volvió a mostrar competitividad en un torneo que reunió a varios jugadores con experiencia en el máximo circuito estadounidense.

La victoria permitió a Novak ascender de manera importante en la clasificación de la FedExCup, además de asegurar su presencia en algunos de los torneos más importantes de la próxima temporada, confirmando el mejor momento de su carrera profesional.