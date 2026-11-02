Que se preocupen los entrenadores

REPUNTE. Hasta Santos está, en estos momentos, metido en la liguilla.

A estas alturas del torneo, cuando sólo faltan dos fechas por terminar, deberíamos tener por lo menos un equipo que sea el principal candidato, el favorito por encima de los demás por su buen futbol, ofensiva, defensiva y consistencia. Pero no lo tenemos.

Sí, están los que lideran en la tabla y que son los que más posibilidades tienen, pero incluso dentro de ese grupo de tres o cuatro hay dudas sobre su capacidad de juego, la forma en que llegarán y las debilidades que han presentado.

Un torneo marcado por la irregularidad

Es uno de los torneos más irregulares en cuanto a nivel de los últimos tiempos.

Todos han mostrado problemas contra todos y, cuando hay uno que parece que despuntará y se despegará, como el América, se hunde en jornadas de irregularidad y pierde resultados que ahora lo tienen igualado con otros.

Es más, América no ha podido ganarle a ninguno de los otros tres considerados candidatos. Perdió con Cruz Azul y empató con Chivas y Toluca.

Regios en crisis y decepción

Ahora hasta los regios han dado pena, como es el caso de Tigres y Rayados, que navega entre los últimos lugares de liguilla y la posibilidad de no entrar a la “fiesta grande”, como uno de los ejemplos más claros de falta de consistencia.

Lo de Tigres es alarmante e insultante para su afición. Se pueden cometer errores, pero no tirar por la borda un proyecto y mucho menos jugar con la pasión de una de las mejores aficiones del país.

Favoritos con demasiadas dudas

Toluca no ha ganado en siete jornadas y puede quedar fuera de los cuatro primeros; sin embargo, su excelente entrenador ha logrado desviar la discusión hacia otros temas y no hablamos de su mal funcionamiento comparado con lo que puede dar su equipo.

Cruz Azul se vuelve a colocar entre los favoritos, pero no sabemos qué versión de La Máquina va a aparecer en cada partido, y hay versiones muy bajas que le quitarían posibilidades de refrendar el título. El otro candidato, Chivas, ya se ve vulnerable y sigue con la falta de gol que tanto le ha costado en este torneo.

Un cierre abierto para todos

Sí, el primer lugar sin duda tendrá la categoría de favorito, pero los otros siete llegarán con argumentos para vencerlo, sea quien sea. Hasta Santos está, en estos momentos, metido en la liguilla.

No es queja; que se preocupen los entrenadores, porque para nosotros, los aficionados, esto hace más divertido el cierre de la Liga MX. Lástima que se atravesará una nueva Fecha FIFA.