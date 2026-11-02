Champions League: partidos, horarios y dónde ver la jornada 4 este martes 3 de noviembre

La UEFA Champions League 2026-27 continúa este martes 3 de noviembre con el inicio de la cuarta jornada de la fase de liga, en la que 18 equipos buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación general del torneo europeo.
Entre los encuentros más atractivos destacan el Atlético de Madrid contra Bayern Múnich, Barcelona frente al Aston Villa y Manchester United ante la Roma. La actividad comenzará a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, mientras que los siete partidos restantes se disputarán a partir de las 14:00 horas.
Champions League: ¿Qué partidos se juegan este martes 3 de noviembre?
La cuarta jornada de la Champions League contará con nueve encuentros durante su primer día de actividad. Los clubes buscarán acercarse a los primeros ocho lugares de la clasificación, que otorgan el pase directo a los octavos de final.
Estos son los partidos programados para el martes 3 de noviembre, con horarios del centro de México:
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa: 11:45 horas.
- Galatasaray vs. Stuttgart: 11:45 horas.
- Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: 14:00 horas.
- Barcelona vs. Aston Villa: 14:00 horas.
- Feyenoord vs. Inter de Milán: 14:00 horas.
- Bodø/Glimt vs. Lille: 14:00 horas.
- LASK vs. Slovan Bratislava: 14:00 horas.
- Manchester United vs. Roma: 14:00 horas.
- Villarreal vs. Paris Saint-Germain: 14:00 horas.
Uno de los principales atractivos será el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich, dos equipos que buscarán fortalecer sus aspiraciones de avanzar directamente a la siguiente ronda.
Por su parte, Barcelona recibirá al Aston Villa, mientras que Manchester United se enfrentará a la Roma en Old Trafford, en otro de los compromisos destacados de la jornada.
¿Dónde ver los partidos de la Champions League este martes 3 de noviembre?
Los aficionados mexicanos podrán seguir los encuentros de la cuarta jornada a través de las plataformas de streaming HBO Max y FOX One, además de algunos canales de televisión de paga.
Estas son las opciones de transmisión anunciadas para cada partido:
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa: FOX One.
- Galatasaray vs. Stuttgart: HBO Max y TNT.
- Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: FOX One y FOX.
- Barcelona vs. Aston Villa: HBO Max y TNT.
- Feyenoord vs. Inter de Milán: HBO Max.
- Bodø/Glimt vs. Lille: FOX One.
- LASK vs. Slovan Bratislava: HBO Max.
- Manchester United vs. Roma: HBO Max y Space.
- Villarreal vs. PSG: FOX One.
¿Cuándo se jugarán los partidos restantes de la jornada 4 de Champions League?
La actividad de la cuarta jornada continuará el miércoles 4 de noviembre con otros nueve encuentros, entre los que destacan las participaciones de Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Arsenal.
Los partidos programados para el segundo día son:
- AEK Atenas vs. Real Madrid: 11:45 horas.
- Fenerbahçe vs. Liverpool: 11:45 horas.
- Borussia Dortmund vs. Real Betis: 14:00 horas.
- Porto vs. Napoli: 14:00 horas.
- PSV Eindhoven vs. Club Brujas: 14:00 horas.
- RB Leipzig vs. Manchester City: 14:00 horas.
- Lens vs. Como: 14:00 horas.
- Slavia Praga vs. Arsenal: 14:00 horas.
- Viking vs. Sabah: 14:00 horas.