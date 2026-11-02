México GP 2027: ¿Cuándo y dónde será la preventa para la próxima carrera de F1 en CDMX?

Gran Premio de la Ciudad de México Pronto saldrán a la venta boletos para la próxima edición de la carrera que se llevó a cabo este fin de semana. (cuartoscuro)

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevó a cabo el pasado fin de semana y dejó varios momentos memorables. Fanáticos interesados en adquirir boletos para la siguiente edición podrán hacerlo pronto.

¿Cuándo será el próximo Gran Premio de la Ciudad de México?

Este año, el Gran Premio de la Ciudad de México se llevó a cabo del pasado viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, durante plenas fiestas de Día de Muertos.

En él, vimos a Kimi Antonelli, piloto de 20 años en su segunda temporada, coronarse como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, haciéndolo además con un tercer lugar en el podio. Max Verstappen, tras una clasificación llena de problemas, obtuvo el primer lugar al hacer una gran carrera en la que luchó llanta a llanta con Lewis Hamilton. Y, por su puesto, Sergio “Checo” Pérez concluyó su carrera número trescientos.

Ahora, los pilotos se dirigen a Brasil para correr en el emblemático circuito de Interlagos el próximo fin de semana.

Mientras tanto, fanáticos que busquen asistir a la próxima vez que la parrilla esté de vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo cual será del 28 al 31 de octubre de 2027, podrán adquirir sus boletos pronto.

¿Cuándo será venta de boletos para el próximo Gran Premio de la Ciudad de México?

Puedes adquirir tus entradas para el próximo GP de México a través de la página oficial del evento o directamente a través de Ticketmaster, boletera oficial de la carrera.

El lunes 9 y martes 10 de noviembre se llevará a cabo Preventa para trarjetahabientes Banamex, así como también una venta anticipada para clientes de Banorte. La venta general será el miércoles 11 de noviembre.