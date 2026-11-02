Liga MX: ¿Qué necesita Chivas para terminar como líder del Apertura 2026? (Gabriela Pérez Montiel)

Después de la Jornada 15 de la Liga MX donde Chivas venció al Atlante 4-2, el Club Deportivo Guadalajara logró clasificar en la Liguilla del torneo Apertura 2026-27, lo que le otorga una preocupación menos.

No obstante, la siguiente meta del equipo es llegar como número uno a los cuartos de final.

¿Qué necesita Chivas quedar en primer lugar?

Actualmente, el Rebaño Sagrado se posiciona como el número 2 del tablero general del torneo, por detrás de las Águilas del América y arriba de la Máquina del Cruz Azul por diferencia de goles.

Lo primero que necesitan los Rojiblancos para llegar como líder a la Liguilla es ganar sus últimos 2 partidos, León en la Jornada 16 y Cruz Azul en la Jornada 17; asimismo, necesitará que los Azulcremas y Cruz Azul no sumen más puntos que ellos en estas últimas dos semanas. Otra cosa que funcionaría es que los supere por diferencia de goles al equipo, América tienes +15, Cruz Azul +10 y Chivas +11.

Tanto Cruz Azul como América jugarán contra Tigres en estas últimas jornadas; los Universitarios de la UANL ya están eliminados del torneo.

En esta recta final, el partido contra los Cementeros en la última jornada será clave para alcanzar la cima, ya que ambos se encuentra peleando de manera directa por el puesto uno en la Liga MX; si Chivas gana, evitaría que Cruz Azul sume puntos y se mantenga lejos del liderato.

Últimos partidos ante León y Cruz Azul

La última vez que la Fierra y el Rebaño se vieron las caras ocurrió en el torneo Clausura 2026, en marzo de este año; Chivas venció a León con un marcador 5-0.

Mientras que con el Cruz Azul los resultados han sido distintos; sus últimos partidos ocurrieron en las semifinales de la Liguilla del torneo anterior, donde en la ida quedaron empatados 2-2 y en la vuelta el marcador terminó 2-1 a favor de la Máquina. En temporada regular, Chivas cayó ante las Liebres 2-1.

¿Qué otros equipos de la Liga MX están clasificados?

Matemáticamente, 3 equipos ya se encuentran en la fase final del torneo, entre ellos, América, Chivas y Cruz Azul, todos con 29 puntos totales antes del inicio de la penúltima jornada del Apertura 2026, lo que deja solo 5 lugares disponibles.

Asimismo, tras el término de la Jornada 16, Tigres, Puebla y Atlante se unieron a Necaxa y Juárez como los equipos eliminados de este torneo.

Equipos como Atlas, Toluca, Xolos, León, Santos, Rayados, Pumas, Querétaro, Pachuca y Atlético de San Luis, aún estarían en busca de uno de los 5 lugares restantes de la Liguilla.

Liguilla en el Apertura 2026 al momento

De acuerdo con los resultados tras el término de la Jornada 15, los cuartos de final de la Liga MX se jugarían de la siguiente manera: