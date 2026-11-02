John Cena regresa a Monday Night Raw: anuncio especial de la leyenda de la WWE

John Cena regresa a WWE para Monday Night Raw. Con el motivo de hacer un anuncio especial, John Cena regresa a RAW y se reencuentra con WWE, luego de su retiro en diciembre de 2025. (@WWE/X)

La leyenda de la lucha libre John Cena regresará a Monday Night Raw este lunes 2 de noviembre, casi un año después de poner fin a su carrera como luchador profesional. El histórico integrante de WWE tendrá una aparición especial en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde compartirá información sobre uno de los proyectos más esperados por los aficionados.

La compañía confirmó el regreso del 17 veces campeón mundial durante la emisión anterior de Raw, aunque inicialmente mantuvo en secreto el contenido de su intervención. Sin embargo, el propio Cena adelantó en redes sociales que su aparición estará relacionada con el John Cena Classic, un nuevo concepto que pretende reunir a talentos de NXT y del elenco principal de WWE.

We’ve officially entered the season… the CLASSIC season! There have been many questions asked by patient observers, TONIGHT we lay the foundation for this history-making event. Don’t miss #WWERaw at a special start time of 6pm ET on @netflix! — John Cena (@JohnCena) November 2, 2026

“¡Oficialmente ha comenzado la temporada… la temporada CLÁSICA! Muchos espectadores nos han hecho preguntas, y ESTA NOCHE sentamos las bases para este evento histórico".

Publicó en X el exluchador en respuesta a la publicación de WWE confirmando su asistencia en Brooklyn para Monday Night Raw.

¿Cuál será el anuncio especial de John Cena en Monday Night Raw?

John Cena utilizará su regreso a Monday Night Raw para revelar nuevos detalles del John Cena Classic, un proyecto anunciado originalmente durante WWE Backlash en mayo de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, el excampeón mundial adelantó que la espera está por terminar y que el público finalmente conocerá las bases del evento.

El John Cena Classic fue presentado como una competición que enfrentará a luchadores de NXT contra integrantes del elenco principal de WWE, con una particularidad: los aficionados tendrán participación directa en la elección de los ganadores.

Aunque los resultados de los combates formarán parte del espectáculo, el concepto contempla que las votaciones del público tengan un papel determinante en el desarrollo de la competición.

Se espera que Cena explique aspectos como el formato, las reglas y las fechas del evento, cuya realización está prevista para diciembre de 2026. No obstante, estos detalles todavía deberán ser confirmados durante su intervención.

¿John Cena volverá a luchar en WWE tras su retiro?

El regreso de John Cena a Monday Night Raw no representa, por ahora, su reincorporación a la competencia dentro del cuadrilátero.

El estadounidense puso fin a su carrera como luchador profesional en diciembre de 2025, cuando disputó su último combate frente a Gunther durante Saturday Night’s Main Event.

Desde entonces, Cena ha realizado apariciones especiales en la compañía, incluyendo su participación en WrestleMania 42 y WWE Backlash, donde presentó el concepto del John Cena Classic.

Su regreso a Raw será una de sus primeras intervenciones televisivas de esta nueva etapa, en la que mantiene su vínculo con WWE sin regresar oficialmente a la actividad competitiva.

¿A qué hora y dónde ver el regreso de John Cena a Monday Night Raw en México?

El episodio de Monday Night Raw del lunes 2 de noviembre tendrá un horario especial debido a los preparativos de WWE rumbo a Crown Jewel 2026, evento programado para el sábado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

Los detalles de la transmisión son los siguientes:

Fecha: lunes 2 de noviembre de 2026.

lunes 2 de noviembre de 2026. Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

17:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Barclays Center, Brooklyn, Nueva York.

Barclays Center, Brooklyn, Nueva York. Transmisión: Netflix.

Netflix. Evento destacado: regreso de John Cena y anuncio especial del John Cena Classic.

Además de la aparición de Cena, el programa contará con la presencia de Roman Reigns, quien se dirigirá a Sami Zayn antes de su enfrentamiento en Crown Jewel.

La cartelera también incluye una defensa del Campeonato Intercontinental de Chad Gable ante Ethan Page, así como el combate entre Solo Sikoa y Royce Keys.

Por otra parte, los mexicanos Penta y Dragon Lee unirán fuerzas con Je’Von Evans para enfrentar a Bron Breakker, Bronson Reed y Austin Theory.