Álvaro Ortiz enfrenta otro reto, ahora en el World Wide Technology Championship

World Wide Tecnology Championship. Álvaro Ortiz busca tener otro fin de semana productivo, ahora en Los Cabos, Baja California Sur. (Foto es)

The World Wide Technolgy Championship se celebrará esta semana en el campo El Cardonal at Diamante en Los Cabos, es el segundo torneo del PGA Tour que se jugará en semanas consecutivas en territorio mexicano, después del VidantaWorld Mexico Open en Vidanta Vallarta.

El field del torneo en Los Cabos incluye a tres mexicanos: , el mejor exponente del golf profesional del momento a nivel nacional, Alejandro Madariaga y Jorge Villar.

La tercia de jugadores mexicanos es apenas la mitad de los seis que compitieron la semana anterior en Vidanta Vallarta, y el tapatío Ortiz es el único que repite. Su mérito es que en 2027 será jugador del PGA Tour. Además, fue el único de los nacionales que pasó el corte en Vidanta.

De Ortiz de 30 años se sabe que ganó dos torneos del Korn Ferry Tour en la actual temporada y que llega a Los Cabos como el número 134 en el ranking mundial de golf (OWGR).

“Creo que estos torneos me ayudan mucho en la preparación para ver lo que voy a enfrentar el siguiente año… Poder cerrar este año golfístico de esta manera, con dos torneos en casa es un regalo”, dijo Ortiz sobre estas oportunidades.

De Alejandro Madariaga se recuerda que en este mismo torneo compartió el T46 en 2025, siendo el mejor ubicado de los dos mexicanos que libraron por delante de Emilio González.

La participación de Madariaga de 26 años en la edición 20 del World Wide Technology Championship se debe a que ganó el clasificatorio local. En su carrera ha disputado un total de nueve torneos en cinco diferentes giras sancionadas por el PGA Tour.

Por su parte, Jorge Villar de 28 años jugará por primera vez en un torneo del PGA Tour, luego de haber ganado el clasificatorio Match Play. Villar ha tenido participaciones esporádicas en el Korn Ferry Tour, PGA Tour Américas y PGA Tour Canadá.

Para los tres mexicanos será un gran reto aspirar a poder jugar todo el fin de semana, toda vez que el World Wide Technology Championship es el sexto torneo de ocho de la FedExCup fall, en los que lo jugadores luchan por estar entre los 100 mejores del ranking para conseguir estatus exento para la temporada 2027 del PGA Tour.

¿Qué hay del resto del field?

El field de 120 jugadores incluye a dos de los jugadores en el top 50 del ranking mundial: Ryan Gerard (23) y Ben Griffin (25). Griffin es el actual campeón defensor.

Además, hay dos jugadores que han conseguido un triunfo en la actual temporada: Steven Fisk (ISCO Championship) y Jackson Koivun (3M Open).

Cinco excampeones presentes

Por si fuera poco, el field también contempla a cinco excampeones del torneo: Ben Griffin (2025), Austin Eckroat (2024), Erik van Rooyen (2023), Matt Kuchar (2019) y Patton Kizzire (2018).

Esta semana en Los Cabos habrá 92 jugadores que compitieron la semana anterior en el VidantaWorld Mexico Open, incluyendo a seis que terminaron empatados en el sexto lugar o mejor: Steven Fisk (T2), Kris Ventura (T2), Ben Griffin (T4), Mackenzie Hughes (T4), Erik van Rooyen (T6) y Pierceson Coody (T6).

Además de los mexicanos, los demás jugadores latinos que competirán esta semana en Los Cabos son: Los argentinos Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, los colombianos Marcelo Rozo y Camilo Villegas y el puertorriqueño Rafael Campos.